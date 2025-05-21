HPE розширює співпрацю з NVIDIA у створенні AI-рішень нового покоління

21 мая 2025 г., 15:35

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Компанія Hewlett Packard Enterprise (HPE) оголосила про нові вдосконалення у своєму портфелі рішень NVIDIA AI Computing by HPE, які підтримують увесь життєвий цикл штучного інтелекту (AI). Поглиблення інтеграції з NVIDIA дозволить компаніям, державним установам та науковим організаціям ефективно впроваджувати інтелектуальні технології — від периферії до хмари.



Ключовим елементом анонсу стало розширення підтримки HPE Private Cloud AI — спільного рішення з NVIDIA для розгортання генеративного та агентного AI. Відтепер ця хмарна платформа підтримуватиме оновлення моделей через функціональні гілки (feature branches) у NVIDIA AI Enterprise, що дозволяє розробникам тестувати нові функції та забезпечувати безпечне масштабування до рівня продуктивного використання.



"Ми разом із NVIDIA допомагаємо бізнесу ефективно використовувати потенціал AI на кожному етапі — від розробки до повномасштабного впровадження", — зазначив Антоніо Нері, президент і CEO HPE.



Ще одна важлива новація — це реліз SDK для системи зберігання HPE Alletra Storage MP X10000, який забезпечує інтеграцію з NVIDIA AI Data Platform. Завдяки цьому рішення забезпечує безперервну обробку неструктурованих даних — від збору до навчання моделей — з високою швидкістю та точністю. Особливості SDK включають обробку даних у реальному часі, підтримку RDMA (прямий доступ до пам’яті між GPU та системами), а також можливість масштабування під потреби користувача.



Паралельно HPE анонсувала оновлення своїх серверів. Модель HPE ProLiant DL380a Gen12 отримає підтримку нових графічних процесорів NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition. Ці сервери забезпечують потужну продуктивність для генеративного AI, фізичних моделей, відеообробки та графічного дизайну. Вони доступні з повітряним або рідинним охолодженням і мають найвищий рівень криптографічного захисту — FIPS 140-3 Level 3.



У рамках бенчмарків MLPerf v5.0 рішення HPE із GPU NVIDIA показали лідерські позиції в понад 50 тестах, зокрема для Llama2-70B, Mixtral-8x7B та ResNet50. HPE ProLiant DL384 Gen12 і Cray XD670 також продемонстрували видатні результати у різних сценаріях — від комп’ютерного зору до великих мовних моделей.



Крім того, HPE OpsRamp Software розширює можливості управління AI-інфраструктурою, додаючи підтримку RTX PRO 6000. Це SaaS-рішення забезпечує моніторинг GPU, оптимізацію ресурсів і прогнозування навантажень завдяки глибокій інтеграції з NVIDIA — включаючи BlueField, InfiniBand, Ethernet Spectrum-X і Base Command Manager.



Зазначено, HPE і NVIDIA разом прокладають шлях до нової ери, де штучний інтелект стане основним рушієм цифрової трансформації підприємств.

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