Модульные ЦОД Vertiv сертифицированы по программе TIER-Ready

13 марта 2020 г., 14:35

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Компания Vertiv представила модульные центры обработки данных (PFM), которые сертифицированы по программе TIER-Ready от Uptime Institute, гарантирующей высокий уровень отказоустойчивости. Такие PFM-решения от Vertiv уже доступны в регионе EMEA. Ожидается, что к концу 2020 года программа TIER-Ready будет действовать по всему миру.

Благодаря сотрудничеству с компанией Uptime Institut компания Vertiv сможет предоставлять конечным заказчикам решения PFM со всеми преимуществами сертификации TIER Certification of Constructed Facility (TCCF).

TIER-Ready Partnership — это стратегическое соглашение, в соответствии с которым определенные модели готовых модульных ЦОДов (PFM) от Vertiv проверяются экспертами Uptime Institute. Тестирование осуществляется на стадиях проектирования и разработки для гарантии того, что решения соответствуют требованиям признанного во всем мире стандарта TIER Standard of Topology. В рамках соглашения о партнерстве компания Vertiv успешно прошла технический аудит Uptime Institute на получение сертификата TIER-Ready III для SmartMod PFM-инфраструктуры, позволяющей разместить до 10 стоек с ИТ-нагрузкой до 80 кВт. Объекты инфраструктуры, развернутые с использованием готовых решений SmartMod по программе TIER-Ready, могут в кротчайшие сроки получить сертификат TCCF от Uptime Institute.

Сообщается, что в настоящее время PFM-системы пользуются популярностью, особенно в развивающихся странах, в качестве метода быстрого развертывания новых ЦОДов (в том числе периферийных). Они позволяют избежать уже привычных трудностей процесса ввода в эксплуатацию, упрощают системную интеграцию и повышают качество тестирования. По данным аналитиков из компании 451 Research, в ближайшие пять лет рынок готовых модульных ЦОДов будет расширяться, а совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) составит 14,4% уже к 2021 году одновременно с ростом объем рынка до 4,4 млрд. долларов США.

Инфраструктура Vertiv SmartMod — это полностью автономная, легко настраиваемая, полностью готовая к заказу линейка модульных ЦОДов (PFM), которая позволяет оперативно провести развертывание новых центров обработки данных в «чистом пространстве». Преимущество подхода «plug and play» — это не только сокращение сроков пуско-наладочных операций и ввода в эксплуатацию до нескольких дней вместо недель или месяцев, но и снижение вероятности потенциальных проблем, связанных с эффективностью работы, поскольку сборка и тестирование всех компонентов системы проводится на уровне производителя, еще до ее доставки на объект. Дополнительным плюсом интегрированной конструкции SmartMod можно считать возможность точнее оценить расходы за счет того, что при установке этой системы дополнительные модификации чаще всего не требуются.

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