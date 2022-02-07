 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 5 (1299)

31.01 - 07.02

читать

Архив номеров

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Блоги » Евгений Куликов

Евгений Куликов

Многофакторная аутентификация важна для киберзащиты как никогда

7 февраля 2022 г., 18:25
0 
 

Группа по борьбе с киберугрозами Cisco Talos Incident Response (CTIR) рассказала о главных событиях на рынке кибербезопасности в 2021 г. На фоне пандемии, которая повлекла за собой ряд специфичных проблем ИБ, специалистам по ИБ пришлось иметь дело с растущим кругом злоумышленников, промышляющих программами-вымогателями, занимаясь при этом крупными инцидентами безопасности, которые затронули организации по всему миру.

По данным Cisco Talos, в прошлом году:

  • самой атакуемой отраслью на протяжении большей части 2021 г. оказалось здравоохранение;
  • главной угрозой года стали программы-вымогатели (шифровальщики);
  • чаще всего атаки начинались с компрометации приложений, имеющих выход в Интернет, и фишинга;
  • CTIR имела дело с четырьмя серьезными инцидентами ИБ:
    • атака на цепочку поставок SolarWinds;
    • массовое использование уязвимостей Microsoft Exchange Server;
    • атака хакерской группы REvil на поставщика ИТ-решений Kaseya;
    • обнаружение уязвимости Log4J;
    • из четырех перечисленных пока наиболее значительным для клиентов CTIR стали атаки, использовавшие уязвимости Microsoft Exchange, поскольку они не прекращаются до сих пор.

Основной целью злоумышленников в течение практически всего 2021 г. было здравоохранение, лишь осенью на первое место вышли атаки против локальных администраций. Преимущественно это обусловлено недостаточными средствами, которые медучреждения выделяют на кибербезопасность, а также чрезвычайно высокими требованиями к отсутствию простоев (которые еще только ужесточились в связи с продолжающейся пандемией).

Среди всех угроз в 2021 г. доминировали программы-вымогатели. В их использовании наблюдались два тренда: увеличение числа злоумышленников и рост применения коммерчески доступных продуктов и программ с открытым кодом.

В течение 2020 и в начале 2021 г. чаще всего встречался шифровальщик Ryuk. Затем его активность начала постепенно снижаться, и во второй половине 2021 г. он практически исчез. Ryuk был не единственным вымогателем, чья активность пошла на убыль в 2021 г. Недавно также прекратили действовать или провели ребрендинг такие семейства, как Darkside, BlackMatter, REvil и Maze. Возможно, что именно из-за спада активности вымогателей-гигантов зимой произошел всплеск различных атак, причем ни одно семейство не повторялось дважды.

Одновременно с расширением круга злоумышленников, наблюдаемом в начале осени, возросло применение коммерческих продуктов, программ с открытым кодом и легитимных программ и компонентов операционной системы (living-off-the-land binaries, LOLBINS). Наиболее часто встречающиеся: Cobalt Strike, ADFind, ADRecon, GMER, Bloodhound/Sharphound, PowerShell, PCHunter, 7-Zip, WinRAR, Windows Management Instrumentation, RDP, Rubeus, TeamViewer.

В 2021, как и годом ранее, в большинстве организаций регистрация событий велась так, что во многих случаях установить с точностью начальный вектор атаки не представлялось возможным. Когда же начальный вектор удавалось определить с достаточной уверенностью, на первое место выходили фишинг и приложения, имеющие выход в Интернет.

Рост числа успешных атак связан, в том числе, с раскрытием ряда крупных уязвимостей ПО, используемого многими организациями. В частности, это несколько брешей Microsoft Exchange, которые привели к необходимости проводить мероприятия по реагированию на инциденты во многих организациях.

В то же время, рост числа фишинговых атак может быть связан с тем, что они являются традиционным способом для начального заражения при использовании шифровальщиков, на которые приходилась большая часть угроз в течение 2021 г. Кроме того, осенью прошлого года выросло число компрометаций корпоративной электронной почты, что увеличило долю этого вектора в общей картине.

На фоне стресса, вызванного работой в условиях пандемии, и постоянно нарастающих и усугубляющихся угроз со стороны шифровальщиков группе CTIR пришлось заниматься четырьмя серьезными инцидентами, которые затронули организации во всем мире:

  • Декабрь 2020 г. Происходит изощренная атака на цепочку поставок, в ходе которой злоумышленники получили доступ к сетям жертв посредством внедрения трояна в обновления ПО SolarWinds Orion. Целью атаки были многочисленные крупные предприятия и госструктуры США;
  • Март 2021 г. CTIR занимается множественными атаками, связанными с рядом неустраненных уязвимостей Microsoft Exchange Server;
  • Июль 2021 г. Группа хакеров-вымогателей REvil атакует компанию Kaseya, которая разрабатывает ИТ-решения для поставщиков управляемых услуг (managed service providers, MSP). Так как целью REvil были провайдеры, которые управляют ИТ-услугами заказчиков, атака поразила как минимум 1500 организаций;
  • Декабрь 2021 г. Злоумышленники начинают сканировать и использовать критичную уязвимость удаленного исполнения кода в популярной библиотеке Apache Foundation Log4j.

В 2021 г., в разгар атак программ-вымогателей, CTIR выступила с заявлением об отсутствии многофакторной аутентификации (МФА) как одном из главных препятствий на пути к обеспечению ИБ предприятия. CTIR часто сталкивается с инцидентами, которые могли бы быть предотвращены при включении МФА на критичных сервисах. Поэтому эксперты ИБ призывают организации внедрять МФА везде, где это возможно.

Многофакторная аутентификация важна для киберзащиты как никогда

Dell PowerStore – абсолютная готовность к инновациям в IT

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  