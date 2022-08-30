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Компанія ELEKS відкриває новий офіс у Хорватії

30 августа 2022 г., 15:25

Компанія ELEKS, постачальник програмного забезпечення зі штатом понад 2000 фахівців, повідомляє про відкриття нового офісу в Хорватії. Центр розробки в Спліті посилить присутність компанії у регіоні й розширить партнерські відносини з новими клієнтами в Південно-Східній Європі. Наразі ELEKS має 17 офісів у 13 країнах на трьох континентах, включаючи захід України, Польщу, Німеччину, Естонію, Хорватію, Великобританію, США, Канаду та ОАЕ.

«Рішення розширити присутність компанії в Хорватії було логічним кроком у нашій стратегії розвитку бізнесу, – каже Андрій Крупа, Chief Executive Officer в ELEKS. – Ми можемо ще більше розширити штат і можливості в наших відділах розробки програмного забезпечення, професійних послуг і підтримки клієнтів, а також збільшити нашу здатність обслуговувати дійсні та майбутні ринки».

Міжнародна ІТ-компанія ELEKS відкриває новий офіс у Хорватії

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