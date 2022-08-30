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Apple змогла нормалізувати поставки компонент для Mac

30 августа 2022 г., 14:27
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Як доповідає CNBC, посилаючись на аналітиків JPMorgan, ланцюжок поставок Apple для виробництва Mac нормалізувався - термін виконання замовлення скоротився до тижня або менше в різних регіонах.

Це означає, що тепер клієнтам Apple доводиться чекати в середньому близько п’яти днів на новий Mac, у порівнянні з часом очікування не менше 15 днів у червні. Час очікування трохи довший у Північній Америці, де потрібно приблизно вісім днів, щоб отримати новий Mac, порівняно з 18 днями в червні.

Також зазначається, що продажі Mac не виправдали консенсусних очікувань у звіті про фінансові результати компанії за третій квартал і впали на 10% за рік. Генеральний директор Тім Кук пояснив падіння обмеженнями пропозиції, що означає, що Apple не може виробляти достатньо комп’ютерів, щоб задовольнити попит.

У квітні Apple попередила, що нестача компонентів вплине на доходи від 4 до 8 мільярдів доларів, а онлайн-магазин компанії показував подовжені терміни доставки для багатьох моделей Mac протягом кварталу.

Apple також анонсувала нові моделі MacBook Air у червні, які почали поставлятися клієнтам у липні. На цей момент MacBook Air є найбільш продаваним комп'ютером компанії.

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