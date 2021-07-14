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Мировой рынок восстановленных смартфонов сохраняет рост

14 июля 2021 г., 16:35
Мировой рынок восстановленных смартфонов сохраняет рост

По оценкам аналитиков из Counterpoint Research, мировой рынок refurbished-смартфонов в 2020 г. вырос в количественном выражении на 4% «YoY». Прогнозируется, что на протяжении нынешнего года позитивная динамика не только сохранится, но и заметно увеличится.

После вызванного пандемией COVID-19 провала в первой половине прошлого года, вторичный рынок активно восстанавливал утраченные позиции на протяжении второго полугодия. Отчитаться здоровым ростом удалось всем региональным рынкам.

Одним из наиболее заметных игроков традиционно оставалась Apple. Если в сегменте новых устройств вендором контролировалось 13% мирового рынка, то восстановленные смартфоны позволили оставить за собой 44% refurbished-сегмента. При этом, средняя стоимость восстановленных iPhone была почти в три раза выше аналогичного показателя конкурентов.

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