Hughes поднял производительность спутниковой системы Jupiter в четыре раза

14 июля 2021 г., 16:21

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Hughes поднял производительность спутниковой системы Jupiter в четыре разаПредставители Hughes представили обновление системы Jupiter, которая на данный момент наиболее широко используемой в мире для работы через спутники высокой пропускной способности (HTS).



Jupiter работает более чем через 20 спутников, поддерживая широкий диапазон самых разнообразных широкополосных приложений для корпораций, мобильной связи, магистральных каналов сотовой связи.



Отмечается что Hughes повысил производительность Jupiter в четыре раза и обеспечил совместимость с оборудованием предыдущего поколения. Среди нововведений также увеличение плотности монтажа и масштабируемости шлюзов, совместимость с программно-конфигурируемыми сетями (SDN). Реализована виртуализация сетевого функционала (NFV), используется искусственный интеллект и машинное обучение (AI & ML).



По данным Hughes, компания увеличила на 23% клиентскую базу в Северной и Южной Америке с 2019 года. На июнь 2021 года Hughes обслуживает более 1,6 млн индивидуальных и корпоративных клиентов под брендом HughesNet. Суммарный объем выполненных заказов составил 7 млн периферийных терминалов Hughes, поставленных более чем в 100 стран мира, что представляет около 50% мирового рынка.

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