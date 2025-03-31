Компанія Ілона Маска xAI придбає його ж соцмережу X за 33 млрд дол.

31 марта 2025 г., 9:35

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Як пише Reuters, Ілон Маск заявив у п'ятницю, що його стартап xAI об'єднався з X, його ж соціальною мережею, в рамках угоди, яка оцінює компанію штучного інтелекту в 80 мільярдів доларів, а соціальну мережу - в 33 мільярди доларів.

«Майбутнє xAI і X переплетені, - написав Ілон Маск у своєму пості на X. - Сьогодні ми офіційно робимо крок до об'єднання даних, моделей, обчислень, дистрибуції та талантів».

Він додав, що злиття «розкриє величезний потенціал завдяки поєднанню передових можливостей і досвіду xAI у сфері АІ з величезним охопленням X». За його словами, ціна покупки склала 45 мільярдів доларів за вирахуванням 12 мільярдів доларів боргу

У своєму пості в Х у пʼятницю Ілон Маск написав, що у X зараз більше 600 млн активных користувачів.

Оскільки обидві компанії перебувають у приватній власності і контролюються Ілоном Маском, угода, ймовірно, являє собою обмін акціями, коли інвестори X отримують виплати в акціях xAI. У компаній є ряд спільних інвесторів, серед яких венчурні фірми Andreessen Horowitz і Sequoia Capital, а також Fidelity Management, Vy Capital та саудівська Kingdom Holding.

Маск, який також є генеральним директором Tesla і SpaceX, придбав Twitter в результаті угоди вартістю близько 44 мільярдів доларів наприкінці 2022 року, здійснивши масове скорочення витрат і незабаром перейменувавши його в X.

xAI була запущена менше двох років тому із заявленою метою «зрозуміти справжню природу Всесвіту». Стартап намагався безпосередньо конкурувати з OpenAI, високо оціненим стартапом у сфері АІ, у який Маск теж був співзасновником у 2015 році. Пізніше він покинув OpenAI, а нещодавно був залучений у піар-суперечку з компанією та її генеральним директором Семом Альтманом через напрямок, який вона обрала.

У xAI команда Маска розробляє великі мовні моделі та програмні продукти для АІ, використовуючи напрацювання OpenAI, а також Google, Microsoft, Meta та інших.

X і xAI вже співпрацюють, і чат-бот Grok, розроблений xAI, доступний користувачам додатку для соціальних мереж.

У червні xAI оголосила, що побудує суперкомп'ютер у Мемфісі (шт Теннессі), для навчання Grok. А у вересні Ілон Маск показав, що частина суперкомп'ютера в Мемфісі, тепер відома як Colossus, вже працює.

Захисники довкілля та громадського здоров'я висловили занепокоєння з приводу шаленої швидкості розвитку xAI в Мемфісі, посилаючись на відсутність участі та нагляду з боку громадськості. Colossus працює на електриці, що виробляється газотурбіним устаткуванням.

Торік під час раунду фінансування інвестори оцінили xAI приблизно в 50 мільярдів доларів. Минулого місяця агентство Bloomberg повідомило, що компанія веде перемови щодо залучення коштів на суму 75 мільярдів доларів. OpenAI був близький до завершення раунду в лютому на суму 260 мільярдів доларів, а стартап генеративного АІ Anthropic оцінили в 61,5 мільярда доларів в угоді, яка завершилася цього місяця.

Після того, як Маск пожертвував близько 300 мільйонів доларів на підтримку Трампа та інших кандидатів-республіканців у кампанії 2024 року, він очолив Департамент урядової ефективності (DOGE), який займається скороченням державних робочих місць, витрат і скасуванням регуляторних актів. Ця роль дає Маску можливість впроваджувати зміни, які принесуть користь його різним бізнесам.

Щодо угоди між X і xAI - це не перший випадок, коли Маск об'єднує дві свої компанії. У 2016 році Tesla придбала компанію SolarCity за 2,6 мільярда доларів. Компанію з виробництва сонячних батарей заснували його двоюрідні брати Ліндон і Пітер Райви (Lyndon and Peter Rive), а фінансував її Ілон Маск, який обіймав посаду голови правління. Пізніше акціонери Tesla подали до суду, стверджуючи, що ця угода була порятунком SolarCity і порушенням фідуціарних обов'язків, що збагатило особисто Маска. Судді штату Делавер, які розглядали спір, прийняли рішення на користь Ілона Маска, і дозволили укласти угоду без виплати будь-якої винагороди акціонерам автовиробника

Деякі наглядачі вважають, що Ілон Маск провів угоду з поглинання X компанією xAI для того, щоб зафіксувати фактичну ціну соцмережі у 44 мільярди доларів. Слід нагадати, що у вересні минулого року інвестфонд Fidelity знизила оцінку вартості X на 79% з моменту купівлі компанії Маском. Тобто мова вже йшла про 9,4 мільярда доларів.

Скоріше всього Ілон Маск розраховує і на те, що капіталізація xAI зросте багатократно найближчим часом і у рамках цього вартість X (а точніше борги) буде розмита.

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