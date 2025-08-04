Cisco розширює можливості захисту мереж оновленими лінійками фаєрволів 1200 та 8000

4 августа 2025 г., 17:35

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Компанія Cisco наприкінці вересня припинить підтримку фаєрволів ASA5525, 5545 і 5555. Крім того, на моделі ASA5506, 5508, 5516 востаннє можна буде оновити ліцензії, а з 2026 року їх також буде знято з підтримки та гарантії RMA, інформує компанія ERC.

Водночас виробник поступово оновлює лінійку рішень кіберзахисту. Найновіші пристрої серії Secure Firewall 1200 та 8000 Series Secure Routers втілюють стратегічний підхід Cisco до інтеграції продуктивності, безпеки та керованості.

Серію Cisco Secure Firewall 1200 створено для організацій, які шукають баланс між продуктивністю та безпекою. NGFW-фаєрволи стануть у пригоді для сучасних середовищ, де значна частина трафіку є TLS 1.3/HTTPS, що ускладнює виявлення загроз. Цю серію призначено для середніх і великих організацій, які прагнуть автоматизації, масштабованості та уніфікованого керування політиками.

Серед переваг серії 1200: продуктивність до 25 ГБіт/с (залежно від моделі) з глибоким аналізом трафіку; апаратне прискорення інспекції шифрованого трафіку; підтримка динамічного політично орієнтованого захисту з інтеграцією Cisco Talos Threat Intelligence; централізоване керування через Cisco Security Cloud Control – єдину хмарну консоль для фаєрволів, політик доступу й міжмережевого моніторингу.

Своєю чергою серія Cisco Secure Routers 8000 об’єднує високопродуктивну маршрутизацію, SD-WAN і безпеку на рівні NGFW. Доступні до замовлення з червня ці маршрутизатори є універсальним рішенням для віддалених офісів і філій, які потребують ефективної консолідації мережевих і безпекових функцій. Ці маршрутизатори дають змогу створити єдиний центр керування маршрутизацією і загрозами, мінімізуючи потребу розгортання окремих пристроїв безпеки.

Особливості серії 8000: підтримка Cisco SD-WAN і Threat Defense (FTD) в єдиній платформі; вбудована апаратна підтримка постквантового шифрування (PQC-ready); продуктивність і масштабованість, адаптована для філій, кампусів і хмарних сценаріїв; універсальний стек функцій (Next-Gen Firewall, Zero Trust, URL-фільтрація, VPN, IPS/IDS).

Обидві серії (Secure Firewall 1200 та 8000 Series Secure Routers) можна інтегрувати в Cisco Security Cloud – нову архітектуру уніфікованої безпеки Cisco, яка гарантує: гнучке керування політиками в мультихмарних і гібридних середовищах; обмін об’єктами й політиками між пристроями та платформами; ефективне блокування зовнішніх і внутрішніх загроз, навіть у розподілених інфраструктурах.

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