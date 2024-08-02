Міненерго: третій день поспіль не застосовуються графіки обмеження електропостачання

2 августа 2024 г., 10:25

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Міністерство енергетики України повідомляє, що станом на 1 серпня в Україні вже третій день поспіль не застосовуються графіки обмеження постачання електроенергії для споживачів. Ситуація в енергосистемі залишається стабільною.

«Енергетики цілодобово працюють і активно готують енергосистему до проходження осінньо-зимового періоду. Я дякую кожному енергетику за їх цілодобову роботу. Саме це дозволяє нам зараз залишатися зі світлом і не застосовувати відключення для споживачів», - зазначила заступник міністра енергетики Світлана Гринчук.

В Міненерго нагадали, що через масовані російські атаки було зруйновано понад 9 ГВт генерувальних потужностей. І, незважаючи на відсутність наразі планових відключень світла, закликали споживачів продовжувати розумно і ощадливо користуватися електроенергією, особливо у пікові години споживання — вранці з 7:00 до 11:00 та ввечері з 17:00 до 22:00.

Заступник міністра наголосила, що ворог продовжує обстріли. Зокрема, протягом минулої доби внаслідок обстрілів у Донецькій області вимикалась високовольтна повітряна лінія.

«На щастя, енергетикам вдалося уникнути відключення споживачів», - уточнила вона.

У Дніпропетровській області під час повітряної тривоги також вимикалась повітряна лінія, було виявлено обрив проводів.

«Минулої доби енергетики заживили майже 11 тисяч споживачів, які були без електроенергії внаслідок бойових дій. Загалом через бойові дії та технологічні порушення без електропостачання залишаються 486 населених пунктів, це в основному прифронтові райони», - зазначила Світлана Гринчук.

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