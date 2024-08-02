Intel скоротить 15% персоналу та призупинить виплату дивідендів в рамках реструктуризації

2 августа 2024 г., 11:45

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Reuters повідомляє, що Intel в четвер оголосила плани щодо скорочення понад 15% персоналу та призупинення виплат дивідендів, починаючи з четвертого кварталу.

Акції компанії впали на 20% за підсумками торгів, що призвело до втрати понад 24 мільярдів доларів її ринкової вартості акцій.

Більшість скорочень робочих місць буде завершено до кінця 2024 року, заявили в Intel. На кінець 2023 року чисельність персоналу компанії становила 124 800 осіб.

"Мені потрібно менше людей в штаб-квартирі, більше людей на місцях, які підтримують клієнтів", - заявив в інтерв'ю генеральний директор компанії Пет Гелсінгер (Pat Gelsinger).

Компанія також виклала плани щодо скорочення операційних витрат і зменшення капітальних витрат на суму понад 10 мільярдів доларів у 2025 році.

Значна частина уваги Уолл-стріт зосереджена на великих інвестиціях і величезних витратах, які несе Intel, нарощуючи свої виробничі потужності в спробі конкурувати з тайванською TSMC.

Відставання Intel на ринку мікросхем штучного інтелекту також призвело до падіння її акцій більш ніж на 40% в цьому році, оскільки інвестори стримують свої очікування щодо зростання компанії на ринку, що бурхливо розвивається.

В рамках плану скорочення витрат Intel очікує, що капітальні витрати в 2024 році складуть від 25 до 27 мільярдів доларів, а на 2025 рік заплановані валові капітальні витрати в розмірі від 20 до 23 мільярдів доларів.

Капітальні витрати компанії у минулому році склали 25,8 млрд дол. порівняно з 24,8 млрд дол. у 2022 році. Роком до цього, коли Гелсінгер очолив компанію, капзатрати становили 18,7 мільярда доларів.

У лютому минулого року компанія поставила собі за мету забезпечити щорічну економію витрат у розмірі від 8 до 10 мільярдів доларів до 2025 року.

"Наша мета - повернутися з дивідендами, з часом виплачувати конкурентоспроможні дивіденди, але зараз ми зосереджені на балансі, зменшенні боргового навантаження, - підкреслив Гелсінгер.

Ми вважаємо, що зниження боргового навантаження та капітальні інвестиції зараз принесуть більший прибуток акціонерам, ніж виплата дивідендів".

У квітні Intel оголосила про виплату квартальних дивідендів у розмірі 12,5 центів на акцію.

Intel також прогнозує, що дохід у третьому кварталі буде нижчим, ніж очікувалося, оскільки компанія бореться зі скороченням витрат на виробництво традиційних мікросхем для центрів обробки даних і посиленням конкуренції на ринку персональних комп'ютерів.

Згідно з даними LSEG, компанія очікує, що дохід за квартал складе від 12,5 млрд до 13,5 млрд дол., у порівнянні з середньою оцінкою аналітиків у 14,35 млрд дол.

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