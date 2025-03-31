Мінцифри з партнерами розробляє національну LLM для прискорення інтеграції AI

31 марта 2025 г., 13:35

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Міністерство цифрової трансформації України разом з бізнесом та AI-спільнотою починають створювати національну велику мовну модель (LLM). Вона стане основою для появи чатботів та AI-асистентів для держави й бізнесу, що покращить послуги для користувачів і підвищить ефективність організацій.

«Це буде перша українськомовна модель національного масштабу, що допоможе пришвидшити інтеграцію штучного інтелекту в державний сектор, оборону та бізнес. Вона базуватиметься на вже наявному open-source рішенні, а для її розробки не залучатимуться бюджетні кошти, за підтримки бізнес-партнерів», – зазначив Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації.

На базі мовної моделі держава зможе запускати AI-продукти в сервіси для громадян, а також створювати інструменти для оптимізації внутрішніх процесів. Наприклад чатбот Наталка консультує партнерів, що інтегрують Дію, та обробляє первинні запити в чаті. AI-асистент у Дії – допомагатиме громадянам швидко знаходити потрібні послуги залежно від життєвої ситуації. AI-інструмент для аналізу нормативно-правових актів спрощуватиме здійснення цифрової експертизи НПА та допомагатиме формувати законодавство. AI-інструмент для роботи з європейським законодавством аналізуватиме українське законодавство щодо відповідності європейським вимогам та перекладатиме документи. AI-інструменти в Мрії зможуть будувати індивідуальні освітні траєкторії для дітей на базі їхніх інтересів, потреб та мотивації тощо.

Українськомовна LLM також стане основою для продуктів в оборонному секторі. Вони допоможуть військовим ефективно аналізувати дані та покращать ефективність роботи на полі бою.

Завдяки українськомовній моделі бізнеси розроблятимуть якісні AI-продукти для клієнтів та внутрішнього використання. Підприємці зможуть створювати чатботи й AI-асистентів у різних сферах – від маркетингу до фінансів.

Українськомовна LLM даватиме якісніші відповіді, ніж глобальні англомовні моделі, оскільки буде натренована на українських даних. Локальна LLM зможе краще розуміти діалекти, термінологію та контекст у країні, даючи якісніші відповіді як лінгвістично, так і стосовно фактів й ідеологічних запитань, які стосуються історії України, політичної ситуації та війни.

Ще одна перевага – фінансова. Використання українськомовної моделі коштуватиме у 2,5-3 рази дешевше для українських користувачів порівняно з англомовними аналогами.

Національна LLM дає змогу зберігати та обробляти дані всередині країни, що стратегічно важливо для використання ШІ в обороні, урядових організаціях, медицині й фінансовому секторі. Так, LLM забезпечить захист персональних даних і національної безпеки України при інтеграції AI в різні сектори.

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