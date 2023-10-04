Мін'юст США проти Google. Свідчення Microsoft

4 октября 2023 г., 16:35

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На процесі, що триває, за позовом Мін'юсту США і прокурорів 38 штатів проти Google виступив Сатья Наделла, CEO Microsoft. Крім стійкої віри в те, що AI забезпечить Microsoft світле майбутнє, він підтвердив заяви своїх підлеглих, що Microsoft була серйозно налаштована перекупити положення рекомендованого пошуку на iOS. Один зі співробітників Microsoft, до речі, заявив, що компанія була готова платити 110% від доходу, отриманого з пошуку на пристроях Apple, і гарантовано перебивала будь-яку пропозицію Google.

Сатья на кількох прикладах показав, що, на думку Microsoft, частка ринку переважно залежить від установок за умовчанням. Цитуючи – «Якщо звичка шукати в Google сформувалася як рутина, єдиний спосіб це змінити – через стандартні налаштування». Він визнав, що пошук Bing був гіршим від Google. Але, якби Apple надала дані щодо пошуків користувачів, на думку Наделли, можна було б нівелювати різницю в якості.

За всієї відвертості ці заяви навряд чи допоможуть Мін'юсту довести, що Google нечесно утримував положення пошуку за умовчанням. Тому що вони доводять якраз протилежне – раз ніякі гроші Microsoft не могли змусити Apple відмовитися від пошуку Google, то, мабуть, Apple не бреше, стверджуючи, що обирали просто найкраще для користувача рішення.

Крім того, для свідчень викликали також Шрідхара Рамасвамі – колишнього співробітника Google і засновника пошуковика Neeva, що недавно закрився. Мін'юст мабуть сподівався показати його в одному ряду з DuckDuckGo. Але їм явно не вдалося продемонструвати здатність Neeva взагалі конкурувати із Google. Тим більше, що Neeva відмовилися від звичайної монетизації через рекламу – Рамасвамі якраз працював у рекламному напрямку в Google, – і пропонували пошук підписки. Навіть за наявності безкоштовної опції неважко зрозуміти, чому реакція операторів мобільного зв'язку на пропозицію поставити Neeva як опцію пошуку була охарактеризована як анекдотична.

Мін'юст США проти Google. Свідчення Microsoft

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