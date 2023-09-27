Мін'юст США проти Google

27 сентября 2023 г., 15:25

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Весь минулий тиждень йшов неспішний розгляд позову Мін'юсту США та 38 прокурорів штатів до Google щодо використання останньою свого панівного становища на ринку. Основна претензія в рамках нинішнього слухання, яку (поки що?) висловлює Мін'юст до Google – це укладання партнерських договорів із виробниками браузерів та смартфонів щодо встановлення пошуку Google в якості основного. Прокурори дуже наочно показують, як складно змінити користувачеві дефолтний пошук, після чого представники Google на тому ж матеріалі показують, як це легко робиться.

Наприкінці минулого тижня в якості свідка до суду було викликано представника DuckDuckGo, який грав роль ущемленого дефолтами конкурента. Важливо розуміти, що антимонопольне законодавство США не захищає конкурентів – воно спрямоване на захист конкуренції та забезпечення кращих умов для клієнта. Хід з DDG поки не спрацював – представники Google пояснювали, що у цього пошуковика частка в США становить 2,5%, а в Європі ще менше. Що свідчить, що дефолти тут ні до чого. Адже в Європі вже діє вимога показувати вікно з вибором стандартного пошуку. Прокурори доводили, що вікно вибору пошуку в Європі зроблено неефективно і не сприяє вибору, продовжуючи розповідати, як DDG ходили до виробників браузерів і пропонували себе як пошук за замовчуванням.

Крім того, свідчення давав також колишній розробник Google Ерік Леман, який 17 років працював у відділі ранжирування веб-пошуку Google. Леман підтвердив, що в пошуку широко використовувалися дані про користувачів, у тому числі про кліки. Чим особливо цікавилися прокурори. Але розробники намагалися уникати згадки, що вони використовують ці дані для розвитку пошуку.

Під час допиту Лемана прокурори намагалися підвести його до визнання, що саме доступ до даних забезпечує панівне становище Google, а не алгоритми. Зокрема, вони спробували зачепитися за його твердження у внутрішніх презентаціях про модель BERT. Що «будь-який конкурент може використовувати BERT, але, на щастя, завдяки нашим даним для навчання ми маємо перевагу». Втім, на уточнювальне питання судді Леман пояснив, що вибірка не є даними користувачів, так що атака Мін'юсту не вдалася.

Від себе скажу, що це в певному сенсі секрет полішинелю – звичайно, розробники пошуку давно (років 20 точно) використовують дані про кліки користувачів як мінімум для оцінки якості пошуку та окремих його елементів. Пам'ятається, тоді ж Ілля Сегалович навіть закликав усі пошукові системи зробити ці дані відкритими, щоб забезпечити доступ до них нових розробників та конкурувати не контролем над інформацією, а якістю алгоритмів. Інакше дійсно виникає ситуація «багаті багатіють» і ті, у кого є накопичена за роки інформація про поведінку користувачів, отримують непереборну фору перед будь-яким новачком, навіть теоретично, що володіє набагато крутішими алгоритмами.

Процес продовжиться, для надання свідчень викликаний Едді Кью з Apple. Він, як керівник всіх сервісів Apple, мабуть, відповідатиме на питання щодо досвіду користувача при виборі пошуку. Раніше в процесі вже брав участь глава підрозділу AI Apple Джон Джіанандреа, який раніше очолював пошук у Google. Але більшість його свідчень Apple вимагала засекретити, через що його допит був перерваний і поки що більше не відновлювався.

Якщо хочете стежити за процесом ближче, то рекомендую розсилку Big Tech on Trial – це спецпроєкт пари хороших журналістів, які займаються антимонопольними розслідуваннями. Ну, або залишайтеся тут, я намагатимусь не пропускати нічого важливого.

Мін'юст США проти Google

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