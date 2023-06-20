Мікро-ЦОД додає значної гнучкості бізнесу

20 июня 2023 г., 15:39

+22

голоса Tweet

Постійні технологічні досягнення розширюють можливості для збору, обробки, зберігання та аналізу даних. Як результат, бізнес тепер може вирішувати, де ефективніше працюватимуть власні додатки - у хмарі, традиційному центрі обробки даних чи на периферії мережі.

Вперше природа додатків визначає, де вони будуть працювати найкраще. Мікроцентри обробки даних все частіше стають вибором для управління зростальними обчислювальними потребами в багатьох середовищах периферійних обчислень.

Ці вимоги до периферійних обчислень швидко зростають. Світові витрати на цей напрямок склали майже 176 млрд дол. минулого року, збільшившись на 14,8% у порівнянні з 2021 р, і, за прогнозами, досягнуть 274 млрд дол. у 2025 р. Прогнозується, що витрати підприємств і постачальників послуг на обладнання, програмне забезпечення та послуги для периферійних обчислювальних рішень будуть підтримувати такі темпи зростання.

У деяких середовищах периферійні обчислення, що підтримуються мікроцентрами обробки даних, допомагають бізнесу суттєво зменшити потребу в передачі даних через мережі, тим самим знижуючи витрати на пропускну здатність. Деякі програми, де затримка є проблемою, можуть не підходити для ефективної роботи в хмарних середовищах. В інших ситуаціях можна уникнути проблем, коли нестабільні мережеві з'єднання спричиняють занадто великі простої у віддаленому розташуванні.

Крім того, з вибуховим зростанням цифрової трансформації на периферії, компанії змінюють стратегії, щоб стимулювати співпрацю і переосмислити робочі процеси. Впровадження ключових технологій, таких як 5G та IoT, стрімко зростає. Цей попит зумовлений здатністю мереж 5G підтримувати пристрої IoT зі швидшим з'єднанням, що підвищує ефективність роботи та зменшує затримки. Проте інтеграція 5G вимагає спільних зусиль і рішень між ІТ-департаментами, бізнес-відділами, підрозділами кібербезпеки, мобільними операторами та стратегічними партнерами. Одним з таких рішень є саме мікро-ЦОД, який можна використовувати для побудови інфраструктури, необхідної для підтримки технології 5G.

Слід зазначити також, що окремі рішення для мікроцентрів обробки даних можна використовувати для спрощення вирішення основних бізнес-завдань - будь то швидке та легко повторюване розгортання, відмовостійкість або потреба в локальних обчисленнях без місцевої ІТ-підтримки.

Мікроцентри обробки даних особливо підходять для периферійних обчислювальних середовищ, де ІТ-команди часто стикаються з унікальними проблемами. Наприклад, багато периферійних додатків потрібно розгортати в магазинах, відділеннях банків та інших подібних місцях, які часто не мають спеціалізованого місця, призначеного для розміщення обладнання. Там можливо знайти місце в комірчині або невеликому офісі, що зазвичай не є ідеальним варіантом для критично важливої ІТ-інфраструктури. На додаток до обмеженого простору, в гру вступають фактори навколишнього середовища - від пилу і можливих витоків води до широких діапазонів температури та вологості. Нарешті, ІТ-командам необхідно розгортати обчислювальні рішення, які відповідають вимогам до рівня шуму, щоб вони не заважали співробітникам і клієнтам. Мікроцентри обробки даних розв'язують ці проблеми за допомогою формфакторів, що підходять для обмежень доступного простору, використання корпусів для захисту від пилу та води, а також функцій зменшення шуму.

Слід додати, що багато варіантів мікроцентрів обробки даних потребують дуже мало фізичного простору для системи і мінімального часу для її налаштування. Крім того, рішення може використовувати принцип "увімкни та працюй". Цей варіант вимагає лише підключення до мережі електроживлення та зв'язку, щоб увімкнути систему і почати запускати програми та обробляти локальні дані. За допомогою додаткового програмного забезпечення, такого як EcoStruxure IT Expert від Schneider Electric, персонал може віддалено контролювати та обслуговувати критично важливе обладнання для живлення, охолодження та захисту навколишнього середовища, щоб оптимізувати продуктивність і підтримувати безперервну роботу систем.

Тож як ІТ-фахівці, відповідальні за периферійні обчислення, можуть оцінити різні варіанти мікроцентрів обробки даних? Перш за все, дуже важливо шукати пропозиції мікроцентрів обробки даних, які забезпечують попередньо сконфігуроване, протестоване та інтегроване рішення, що поєднує в собі гіперконвергентні обчислення, операційне програмне забезпечення, моніторинг навколишнього середовища, розподіл і захист живлення.

Варіантів багато, тож вам вирішувати, як найефективніше налаштувати роботу вашого бізнесу з використанням Мікро-ЦОД.

Провідні рішення Transcend для професійних вбудованих рішень