Poly Studio P — новые персональные видеоустройства для удаленной работы

3 февраля 2021 г., 16:55

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Компания Poly анонсировала линейку Poly Studio P Series. В нее входят индивидуальные решения профессионального уровня для видеоконференций, разработанные для удаленных сотрудников.

Семейство Poly Studio P Series состоит из веб-камеры Poly Studio P5, видеопанели Poly Studio P15 для личного использования, а также персонального дисплея для онлайн-встреч Poly Studio P21. Веб-камеру Poly Studio P5 можно будет приобрести в комплекте с портативным спикерфоном Poly Sync или одной из трех гарнитур на выбор. Такие наборы получили название Poly Studio P5 Kits. Эти решения продвигаются вместе с приложением Poly Lens Desktop App и услугой платной подписки Poly+.

Согласно докладу Всемирного экономического форума «Future of Jobs 2020», 83% опрошенных глобальных компаний планируют предоставить сотрудникам больше возможностей для удаленной работы, чем до пандемии. Исследование IDC показало, что 62% организаций с долгосрочной стратегией в области цифровой трансформации инвестируют в периферийные устройства, такие как гарнитуры и камеры, чтобы обеспечить технологический паритет для всех своих сотрудников в 2020-2021 гг.

Веб-камера Poly Studio P5 — персональная веб-камера с разрешением 1080p, оснащенная четырехкратным цифровым зумом, направленным микрофоном и USB-разъемом для подключения гарнитуры. В целях конфиденциальности веб-камера оборудована встроенным затвором.

Видеопанель Poly Studio P15 — персональная видеопанель с разрешением 4K, функцией автоматического кадрирования изображения, встроенным динамиком и микрофоном с технологией NoiseBlock AI, которая блокирует посторонний шум.

Персональный дисплей Poly Studio P21 — дисплей для видеоконференций, оснащенный 21-дюймовым экраном, камерой и звуком. Встроенная подсветка автоматически настраивается под освещение, чтобы человека было лучше видно в кадре. Благодаря подключению через USB Poly Studio P21 совместим с любым приложением для видео, установленным на ПК или Mac.

Комплект Poly Studio P5 Kit — веб-камера Poly Studio P5 в паре со вторым устройством на выбор — гарнитурой или портативным спикерфоном Poly Sync — подходит для подключения к конференции. В комплекте можно приобрести проводную или беспроводную гарнитуру из серий Voyager и Poly Blackwire.

Для всех устройств линейки Poly Studio P Series открыт доступ к Poly Lens — сервису для управления и получения аналитических данных о рабочем пространстве. Удаленные сотрудники и владельцы малого бизнеса, у которых может не быть доступа к техподдержке, а также ИТ-специалисты смогут с помощью приложения Poly Lens Desktop App получить представление о рабочих местах сотрудников и управлять ими удаленно через облако. Приложение Poly Lens Desktop App также предоставляет рекомендации по настройке оборудования, установке камер (например, подсказки об уровне освещения), устранению неполадок, а также об эргономике рабочего пространства.

В дополнение к линейке Poly Studio P Series и сервису Poly Lens компания Poly также анонсировала сервис поддержки Poly+, доступный по подписке. Он включает:

круглосуточную техническую поддержку из любой точки мира: по телефону, в чате, через Интернет или по видеосвязи;

расширенную гарантию с возможностью замены устройства в течение трёх лет;

управление всеми персональными, совместимыми между собой решениями Poly для конференц-связи через единое приложение, что даст возможность контролировать настройки всех устройств, вовремя устанавливать обновления и устранять неисправности.

Линейка Poly Studio P Series совместима со многими облачными приложениями для видео, в том числе с Microsoft Teams, Zoom, GoTo от LogMeIn, StarLeaf.

Все продукты будут доступны с апреля 2021 года на официальном сайте компании Poly, а также через авторизованных партнеров и дистрибьюторов. Peшение Poly Studio P15 прошло официальную сертификацию Zoom и Misrosoft Teams и доступно для предзаказа.

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