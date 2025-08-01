 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Вже 11 виробників дронів залучено до маркетплейсу зброї DOT-Chain Defence

1 августа 2025 г., 8:15
0 
 
«Агенція оборонних закупівель» Міноборони України продовжує укладати державні контракти з виробниками безпілотників – 11 компаній уже інтегровані в маркетплейс зброї DOT-Chain Defence. Серед виробників, чиї дрони зможуть обирати військові:

Escadrone
TAF Drones
Vyriy Drone
«ВНА Трейд»
«Генерал Черешня»
«Гриф»

У пілоті проєкту 12 бойових бригад можуть замовляти FPV-дрони через маркетплейс. Надалі систему масштабують на всі Збройні сили України, а також розширять перелік типів дронів, доступних для замовлення.

«На ринку чимало дронів, але підрозділи не завжди отримують саме те, що потрібно для виконання завдань. DOT-Chain Defence має змінити цю логіку: військові можуть робити конкретні замовлення під конкретні потреби. Виробник бачить реальний попит, підрозділ – свого постачальника, а АОЗ забезпечує прозорий та оперативний супровід», – зазначив директор АОЗ Арсен Жумаділов.

Формат маркетплейсу передбачає, що військові самостійно обирають і замовляють необхідні дрони за кошти АОЗ – для пілотного етапу Міністерство оборони виділило агенції на закупівлю дронів один мільярд гривень. Увесь супровід процесу – від підписання контрактів до організації логістики та оплати – забезпечує АОЗ.

Завдяки цифровій моделі взаємодії процес замовлення максимально спрощений – військовим потрібно лише три електронні підписи (КЕП), щоб отримати дрон. Це дозволяє скоротити час доставки до кількох тижнів.
 

Захищені ноутбуки Getac B360 - нове покоління мобільної продуктивності для роботи в екстремальних умовах

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Останні обговорення

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  