Вже 11 виробників дронів залучено до маркетплейсу зброї DOT-Chain Defence

1 августа 2025 г., 8:15

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«Агенція оборонних закупівель» Міноборони України продовжує укладати державні контракти з виробниками безпілотників – 11 компаній уже інтегровані в маркетплейс зброї DOT-Chain Defence. Серед виробників, чиї дрони зможуть обирати військові:





Escadrone

TAF Drones

Vyriy Drone

«ВНА Трейд»

«Генерал Черешня»

«Гриф»





У пілоті проєкту 12 бойових бригад можуть замовляти FPV-дрони через маркетплейс. Надалі систему масштабують на всі Збройні сили України, а також розширять перелік типів дронів, доступних для замовлення.





«На ринку чимало дронів, але підрозділи не завжди отримують саме те, що потрібно для виконання завдань. DOT-Chain Defence має змінити цю логіку: військові можуть робити конкретні замовлення під конкретні потреби. Виробник бачить реальний попит, підрозділ – свого постачальника, а АОЗ забезпечує прозорий та оперативний супровід», – зазначив директор АОЗ Арсен Жумаділов.





Формат маркетплейсу передбачає, що військові самостійно обирають і замовляють необхідні дрони за кошти АОЗ – для пілотного етапу Міністерство оборони виділило агенції на закупівлю дронів один мільярд гривень. Увесь супровід процесу – від підписання контрактів до організації логістики та оплати – забезпечує АОЗ.





Завдяки цифровій моделі взаємодії процес замовлення максимально спрощений – військовим потрібно лише три електронні підписи (КЕП), щоб отримати дрон. Це дозволяє скоротити час доставки до кількох тижнів.

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