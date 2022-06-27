Microsoft представила Viva Sales для співробітників відділів продажу

27 июня 2022 г., 16:25

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Як повідомляє SMART business, партнер 2021 року компанії Microsoft, цей вендор оголосив про запуск нової програми Microsoft Viva Sales для співробітників відділів продажу.



Підкреслюється, що Viva Sales збагатить будь-яку систему CRM даними про залучення клієнтів з Microsoft 365 та Microsoft Teams. Використовуючи технології штучного інтелекту, додаток також пропонує персоналізовані рекомендації та ідеї, завдяки яким співробітники відділів продажів матимуть повніше уявлення про своїх клієнтів. Це допоможе їм ефективніше персоналізувати свої взаємини із клієнтами, прискоривши цим процес укладання угод.



У сучасному гібридному світі працівники вимагають від своїх роботодавців більшого, починаючи з використовуваних ними інструментів і закінчуючи робочими годинами та місцем роботи. Це особливо актуально для працівників відділів продажу. Viva Sales дозволяє менеджерам з продажу отримувати ідеї з Microsoft 365 та Teams, уникати ручного введення даних та отримувати рекомендації та нагадування на основі штучного інтелекту, і все це в процесі роботи. Viva Sales оптимізує робочий досвід менеджерів з продажу, пропонуючи ідеї в правильному контексті в інструментах, що вже використовуються, що економить час і надає організації більш повне уявлення про клієнта.



«Майбутнє продажів – це не нова система. Вона пропонує необхідну менеджерам з продажу інформацію в потрібний час, з потрібним контекстом і в тих інструментах, які вони знають, з метою оптимізації робочого досвіду, заявив виконавчий віце-президент і комерційний директор Microsoft Джадсон Альтхофф (Judson Althoff). - Наша мета - надати менеджерам з продажу можливість проводити більше часу зі своїми клієнтами, і ми зробили це, переосмисливши досвід продажу з Viva Sales».



«Менеджери з продажу покладаються на цифрові інструменти для спільної роботи та підвищення продуктивності для взаємодії з клієнтами та укладання угод, але багато з того, що вони дізнаються за допомогою цих інструментів, не доходить до CRM, - заявив засновник та керуючий директор The 56 Group Пол Грінберг (Paul Greenberg). — Microsoft вирішує це завдання, пропонуючи рішення, яке доповнює CRM. Viva Sales автоматизує об'ємну роботу, фіксує важливу інформацію про клієнта та допомагає менеджерам з продажу виконувати свої завдання».



Програма Viva Sales заснована на платформі Microsoft Viva, яку було запущено минулого року. Viva є інтегрованою платформою для роботи співробітників, що увібрала в себе засоби зв'язку, знання, навчання, цілі та ідеї для того, щоб кожен співробітник і команда могли максимально добре справлятися зі своїми завданнями, де б вони не знаходилися. Додаток Viva Sales, розроблений спеціально для менеджерів з продажу, став першим додатком Viva для співробітників конкретної посади.



Viva Sales надає менеджерам з продажу інструменти для їх роботи, а також інформацію, необхідну для керівників відділу продажів. У процесі роботи менеджери з продажу можуть помічати клієнтів в Outlook, Teams і програмах Office, у тому числі Excel, а Viva Sales автоматично фіксуватиме ці позначки як запис про клієнта з усіма супутніми рівнями даних. Можливість автоматичного введення даних про залучення клієнтів такого рівня раніше була недоступна. Ці дані можна легко передавати іншим учасникам команди у процесі спільної роботи в програмах Office та Teams, не роблячи нових запитів та не переглядаючи інформацію у CRM.



Спираючись на дані та штучний інтелект, Viva Sales рекомендує подальші кроки для просування клієнта по каналу продажів, ранжує робочі завдання та подальші дії, а також надає менеджерам з продажу доступ до повної історії та матеріалів взаємодії з клієнтами. Інформація про клієнтів у режимі реального часу забезпечує більш глибоке розуміння того, де саме знаходиться кожен клієнт у процесі покупки та як спрямовувати стосунки.



Viva Sales також пропонує рекомендації на основі штучного інтелекту, що дозволяють менеджерам з продажу підвищити їхню залученість до роботи з клієнтами, оптимізуючи наступні дії за допомогою підказок про наступні кроки, зручні нагадування та рекомендації щодо прискорення та закриття нових угод. У програмі Viva Sales використовується представлений минулого року функціонал Context IQ для забезпечення доступу до необхідного контенту у всіх програмах і службах Microsoft, таких як Dynamics 365 і Microsoft 365, що дозволяє менеджерам з продажу економити час і не збиватися з курсу.



«Viva Sales – яскравий представник нового класу програмного забезпечення, який підвищує продуктивність менеджерів унікальним способом: в прямому сенсі забирає рутину у продавців, допомагаючи за них заповнювати CRM-систему. А в зворотному напрямку – дістає корисні інсайти із CRM у звичні додатки Microsoft 365, в яких ми проводимо більшу частину робочого часу», підкреслив Денис Шевчук, менеджер з розвитку бізнеса компанії SMART business.





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