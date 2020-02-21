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Microsoft объединила Word, Excel и PowerPoint в общее приложение для iOS и Android

21 февраля 2020 г., 17:35
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Microsoft объединила Word, Excel и PowerPoint в общее приложение для iOS и Android

В эту среду Microsoft выпустила для платформ iOS и Android новое приложение Office, которое находилась в режиме бета-тестирования с ноября прошлого года. В нём компания постаралась скомбинировать самые удобные для мобильных устройств компоненты Word, Excel и PowerPoint так, чтобы с их помощью можно было быстро выполнять офисную работу на ходу.

Свежий релиз доступен для смартфонов, полностью оптимизированные версии для планшетов Android и iPadOS появятся в ближайшее время.

Загрузив и установив этот «офисный хаб» пользователь сможет моментально переключаться между документами и сканировать, превращая в в цифровой вид, текст, таблицы и презентации. Опции облачного хранения офисных файлов расширены, наряду с OneDrive они включают сторонние сервисы, такие как Box, Dropbox, Google Drive и iCloud.

В дополнение к этим возможностям, Microsoft собирается значительно расширить мобильную функциональность приложения в следующие месяцы. Например, в Word можно станет вводить текст под диктовку, и даже устно добавлять в него знаки пунктуации. В Excel появится карточный вид, оптимальный для просмотра и редактирования электронных таблиц на вертикальном телефонном экране, а в PowerPoint функция Designer сможет автоматически превращать простые маркированные списки и схемы презентаций в слайды с соответствующими стилем и форматированием.

Microsoft планирует сохранить и самостоятельные мобильные версии Word, Excel и PowerPoint, но объединенное приложение станет тем полигоном, на котором в дальнейшем будет развёртываться большинство мобильных инноваций.


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