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«Киевстар» рассчитывает уже в марте получить лицензию для развития LTE-900

21 февраля 2020 г., 16:55
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«Киевстар» рассчитывает уже в марте получить лицензию для развития LTE-900

Компания «Киевстар» сообщает, что 21 февраля НКРСИ рассмотрела заявку оператора и одобрила выдачу ему новой, технологически нейтральной лицензии с возможностью использования частот 900 МГц для связи 4G.

«Для того, чтобы все телеком операторы смогли запустить 4G на частотах 900 МГц, «Киевстар» добровольно передал государству часть своего спектра в этом диапазоне. Надеемся, что уже скоро мобильный интернет нового поколения появится даже в малых и отдаленных населенных пунктах», – прокомментировал Александр Комаров, президент «Киевстар».

На сегодня «Киевстар» предоставляет услуги 4G на частотах 2600 и 1800 МГц на территории, где проживает свыше 75% населения страны. Компания ожидает, что уже в марте сможет получить лицензию для развития LTE-900. Как отмечается, у базовых станций этого диапазона большая дальность действия, по сравнению с диапазонами 1800 и 2600 МГц, что позволит охватить связью 4G большую территорию.

В соответствии с требованиями НКРСИ, мобильные операторы, которые получат новые лицензии на развитие 4G на частотах 900 МГц, с 1 июля начнут технологические работы по перестройке своих базовых станций и запуску LTE 900 в первой из областей – Закарпатской. До конца ноября 2020 г. связь 4G на частотах 900 МГц должна появится во всех областях Украины. В последующие годы география покрытия 4G сетей будет расширяться.


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