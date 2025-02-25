Microsoft інвестує у Veeam для активізації розробки нових рішень на базі АІ

25 февраля 2025 г., 17:15

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Veeam Software сьогодні оголосила про розширення партнерства з Microsoft, що включає інвестиції в акціонерний капітал Veeam з метою створення рішень на базі АІ для захисту та відновлювання даних клієнтів.

Як зазначається, 77% компаній зі списку Fortune 500 покладаються на Veeam для захисту своїх даних від кібератак, збоїв і катастроф. Тепер, завдяки інтеграції Microsoft AI в платформу Veeam для забезпечення відмовостійкості даних, клієнти зможуть швидше отримувати інформацію, ефективніше виявляти загрози та автоматизувати відновлення. Все це допоможе замовникам завжди бути впевненими в тому, що їхні дані завжди захищені, доступні, надійні та працездатні.

Veeam зосередиться на інвестиціях у дослідження та розробки, архітектурній експертизі та співпраці з розробниками за підтримки Microsoft, щоб прискорити впровадження інновацій на основі штучного інтелекту для клієнтів.

Veeam інтегруватиме сервіси Microsoft AI, включаючи машинне навчання для покращення Veeam Data Cloud для Microsoft 365. Це, як вказується, найпоширеніше рішення для резервного копіювання для Microsoft 365, що захищає понад 23,5 мільйона користувачів.

Також компанія має намір покращити Veeam Data Cloud Vault - рішення для захисту даних як послуга (DPaaS) на основі технології Zero Trust Data Resilience для безпечного резервного копіювання в Microsoft Azure за межами майданчика.

Поліпшенні зазнають рішення Entra ID, які націлені на посилення безпеки та відмовостійкості ідентифікаційних даних для організацій, що переходять на хмарні технології.

Підкреслюється, що інтеграція Veeam з Microsoft AI допоможе організаціям виявляти підозрілу активність до її ескалації та

визначати вразливості резервних копій, які потребують уваги.

А крім того, автоматизувати звітність про дотримання нормативних вимог та прискорювати відновлення даних - швидше повертати бізнес до нормальної роботи.

«У світі, де кіберзагрози та динамічна природа хмарних технологій є постійними, відмовостійкість даних більше не є необов'язковою - вона є критично важливою, - заявив Ананд Есваран (Anand Eswaran), генеральний директор Veeam. - Об'єднавши зусилля з Microsoft, ми надаємо 550 000 клієнтам, а також більшості компаній зі списку Fortune 500 і Global 2000, аналітику на основі штучного інтелекту, що дозволяє їм захищати, виявляти та відновлювати дані швидше, ніж будь-коли раніше».

«АІ трансформує кожен аспект бізнесу, - зазначив Джейсон Грефе (Jason Graefe), корпоративний віце-президент Microsoft з питань ISV та цифрових технологій. - Інтегруючи Microsoft AI з провідними на ринку рішеннями Veeam для забезпечення відмовостійкості даних, ми допомагаємо клієнтам не тільки захистити їхні важливі дані, але й отримати нові можливості та підвищити ефективність використання Microsoft 365 і Azure».

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