MediaTek Dimensity 7400 і Dimensity 6400 роблять доступнішими поліпшені ігри, зв'язок та AI-продуктивність

25 февраля 2025 г., 16:35

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Компанія MediaTek оголосила про випуск трьох нових ультраефективних чипсетів, які стануть невіддільною частиною сімейства MediaTek Dimensity, пропонуючи можливості для високотехнологічних і масових мобільних пристроїв на додаток до флагманських і преміумпропозицій Dimensity 9400 і 8400. Зазначається, чипсети Dimensity 7400 і 7400X покликані забезпечити споживачів передовими іграми та камерами зі штучним інтелектом, а Dimensity 6400 забезпечує фантастичну продуктивність і поліпшений 5G у доступному корпусі.



Обидва чипсети Dimensity 7400 оснащені восьмиядерним процесором з 4 ядрами Arm Cortex-A78, що працюють на частоті до 2,6 ГГц, і 4 ядрами Arm Cortex-A55, що працюють на частоті до 2,0 ГГц, а також графічним процесором Arm Mali-G615 MC2. Створені за 4-нм техпроцесом TSMC, Dimensity 7400 і 7400X працюють дуже ефективно, споживаючи від 14 до 36% менше енергії в іграх, як порівняти з конкурентними чипсетами. Крім того, SoC оснащені підтримкою MediaTek Advanced Gaming Technology (MAGT) 3.0 для підвищення продуктивності графіки, оптимізацією штучного інтелекту, що корегує налаштування гри залежно від навантаження на пристрій, зменшенням затримки введення для швидшого відгуку та покращеним енергоощадним режимом, щоб користувачі могли насолоджуватися тривалішими ігровими сесіями.



«З нашими чипсетами Dimensity 7400 і Dimensity 6400 компанія MediaTek вкотре доводить, що здатна внести неймовірні можливості смартфонів у більш доступні цінові діапазони», - говорить д-р Йенчі Лі (Yenchi Lee), генеральний директор підрозділу бездротових комунікацій MediaTek. «Чи то ігри, чи то новітні додатки штучного інтелекту, чи то фото- та відеознімання, користувачі зможуть насолодитися значною продуктивністю та дивовижною енергоефективністю, які вони звикли очікувати від сімейства Dimensity».



Для підвищення продуктивності додатків штучного інтелекту в Dimensity 7400 і Dimensity 7400X інтегровано NPU 6.0 від MediaTek, продуктивність якого на 15% вища, ніж у Dimensity 7300. Пропонуючи мультимедійні можливості преміумкласу завдяки висококласному сигнальному процесору (ISP) Imagiq 950, Dimensity 7400 і 7400X підтримують передові функції AI-камери для отримання приголомшливих знімків навіть при поганому освітленні. Чипи також підтримують Google Ultra HDR для вищого динамічного діапазону, яскравих кольорів і кращої контрастності фотографій і відео. Завдяки цьому фотографії та відео зберігають свою якість під час завантаження зі смартфона в соціальні мережі.



Додаткові можливості Dimensity 7400 і Dimensity 7400X включають:



- Підтримка фліп-телефонів із двома дисплеями (7400X), що дає OEM-виробникам більшу гнучкість у дизайні.



- Модем 5G R16 з агрегацією опорних 3CC (3CC-CA), що використовує технології UltraSave 3.0+ від MediaTek для зниження енергоспоживання на 20%, як порівняти з конкурентами.



- Підтримка трьохдіапазонного Wi-Fi 6E для швидкого і надійного мультигігабітного бездротового з'єднання.



Новітній представник серії недорогих чипсетів Dimensity 6000 розширює можливості новітніх технологій під'єднання 5G, роблячи їх доступними для більшої кількості людей по всьому світу. У Dimensity 6400 використовується восьмиядерний процесор з 2 ядрами Arm Cortex-A76, що працюють на частоті до 2,5 ГГц, і 6 ядрами Arm Cortex-A55, що працюють на частоті до 2,0 ГГц, а також графічний процесор Arm Mali-G57 MC2. Створений за 6-нм техпроцесом TSMC, Dimensity 6400 працює дуже ефективно, споживаючи до 19% менше енергії в іграх, як порівняти з конкурентними чипсетами.



Ключові особливості чипсета Dimensity 6400 включають:



- Технологія MediaTek Bluetooth Wi-Fi HyperCoex, яка знижує затримки в іграх до 90% для більш плавного ігрового процесу.



- Release 16 Sub-6 5G Modem підтримує 2CC-CA для поліпшеного з'єднання.



- Швидкість завантаження даних на 33% вища, а швидкість вивантаження даних на 18% вища, ніж у конкурентів.



- Дисплеї з мільярдом кольорів і реальними 10-бітовими зображеннями та відео для яскравих візуальних ефектів, а також підтримка True Color Accuracy для поліпшеної кольорокорекції, що створює більш точні та реалістичні візуальні ефекти.



- 108-Мп датчики камери, вдосконалені MediaTek і Arcsoft, з функціями багатокадрового шумопоглинання (MFNR) і низькочастотного шумопоглинання (LPNR) для чіткіших селфі та портретів.



Перші смартфони на базі MediaTek Dimensity 7400 і 7400X з'являться в 1 кварталі 2025 року; тоді як чипсет Dimensity 6400 доступний вже зараз.

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