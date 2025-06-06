Майнер з Полтави завдав міжнародній хостинг-компанії збитків на 4,5 млн дол.

6 июня 2025 г., 12:35

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Кіберполіцейські Запорізької області за підтримки Європолу викрили чоловіка, який зламував акаунти користувачів міжнародної компанії з метою майнінгу криптовалюти на серверах підприємства. Поліцейські встановили, що 35-річний уродженець Полтави ще з 2018 року збирав інформацію з відкритих джерел, знаходив слабкі місця в захисті різних міжнародних компаній, та отримував доступ до їх серверів.

Зокрема, фігурант незаконно отримав доступ до понад 5 тис. облікових записів клієнтів міжнародної хостинг-компанії, яка надає послуги оренди серверів для функціонування різноманітних вебсайтів та онлайн-платформ.

Після отримання доступу до цих акаунтів зловмисник почав несанкціоновано розгортати віртуальні машини коштом потужностей серверів компанії. У результаті таких дій компанія зазнала збитків на суму близько 4,5 млн дол.

Правоохоронці встановили особу хакера, який періодично змінював місце проживання у межах Полтавської, Одеської, Запорізької та Дніпропетровської областей. Поліцейські провели низку обшуків та вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки та інші речові докази.

Під час огляду вилученої техніки кіберполіцейські встановили, що чоловік мав численні облікові записи на хакерських форумах та задокументували докази протиправної діяльності фігуранта.

Кримінальне провадження розпочато за ч.5 ст.361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж) Кримінального Кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Досудове розслідування триває.

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