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Мережа «Київстар» увійшла в період стабілізації - 99% базових станцій у працездатному стані

19 декабря 2023 г., 12:26
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«Київстар» інформує,  станом на 11.00 19 грудня 2023 р. компанія відновила швидкісний мобільний інтернет в метрополітені Києва, а раніше в метро Харкова. 
 
Також, як повідомляється, розпочала роботу інформаційна система «Мій Київстар», де абоненти можуть подивитись залишки на рахунках. 
 
Телеком-мережа «Київстар» практично увійшла в період стабілізації. Так 99% базових станцій на підконтрольній Україні території - у працездатному стані, а клієнтам доступні всі основні базові сервіси: послуги зв`язку та мобільного інтернету, SMS, послуги міжнародного голосового роумінгу та інші. 
 
Магазини «Київстар» відновили надання клієнтам більшості сервісів. 
 
Наразі компанія продовжує покращувати роботу послуги «Домашній Інтернет» у Києві та ряді інших місць, також планує найближчим часом поступово зняти обмеження в швидкості мобільного інтернету. 
 
Спеціалісти «Київстар» працюють над запуском швидкісного мобільного інтернету в роумінгу і планують запустити цю послугу для українських абонентів в Німеччині, Чехії, Польщі та ряді інших країн вже найближчим часом. 
 
Підкреслюється, що для стабілізації роботи послуг компанія залучила весь свій наявний технічний персонал, а також міжнародних партнерів із Швеції, Ірландії, США, Китаю, Фінляндії та інших країн.

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