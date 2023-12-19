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Платформа Qualcomm Snapdragon X Elite випереджає Apple M3?

19 декабря 2023 г., 13:35
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Платформа Qualcomm Snapdragon X Elite випереджає Apple M3

Процесор Qualcomm Oyron Snapdragon, анонсований у жовтні, на той час порівнювали з чипом Apple M2 Max. Тоді бренд заявив, що його компонент може зрівнятися за піковою продуктивністю з ARM-сумісним конкурентом, споживаючи на 30% менше енергії. Але відтоді розклад конкурентів змінився.

Річ у тім, що Apple анонсувала свої чіпи серії M3 і супутні ноутбуки через тиждень після того, як Qualcomm представила Snapdragon X Elite. Продуктивність була найкращою точкою для порівняння, тим паче що Apple ще тільки належить по-справжньому зануритися у сферу штучного інтелекту. За даними Digital Trends, Qualcomm порівняла процесор із новим чипом M3, аналогічно заявивши, що її чип перевершує провідного ARM-сумісного конкурента за продуктивністю однопоточного процесора. Qualcomm також стверджує, що чіп Oyron на 21% швидший за M3 у багатоядерній продуктивності.

У жовтні компанія Qualcomm також оцінила свій процесор Oyron як швидший, ніж провідні на ринку x86-процесори. Однак днями Intel анонсувала свої новітні процесори 14-го покоління Meteor Lake. Тоді ж компанія поділилася власними специфікаціями чіпів, які також містять можливості штучного інтелекту і різні статистичні дані про продуктивність, зокрема дійсно дивовижну інтегровану графіку. Однак Qualcomm стверджує, що поки що не має можливості порівняти нову платформу Intel зі Snapdragon X Elite.

Нагадаємо, ПК на базі Snapdragon з'являться в продажу в середині 2024 року в таких виробників, як Acer, Asus, Dell, HP, Honor, Lenovo, Microsoft Surface, Samsung і Mi.

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