ASUS анонсує ноутбуки серії ExpertBook B5 з процесорами Intel Core Ultra

19 декабря 2023 г., 11:35

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Компанія ASUS оголосила про випуск 14- і 16-дюймових ноутбуків ExpertBook B5 (B5404 і B5604) - ультралегких пристроїв з підтримкою штучного інтелекту, що поєднують у собі новітні процесори Intel Core Ultra і дискретну графіку NVIDIA. Повідомляється, що новинки відкривають нову еру продуктивності, а також пропонують вищий дисплей формату 16:10 для глибшого занурення та опціональну функцію сенсорного екрана.



Завдяки функціям із підтримкою штучного інтелекту, як-от інтелектуальна камера та шумопридушення, а також безперебійний зв'язок каналами Wi-Fi 7 і 4G LTE, ExpertBook B5 гарантує, що повсякденна робота стане інтелектуальнішою, швидшою та плавнішою. Безпека також має першорядне значення: біометричний вхід у систему, твердотілий накопичувач із підтримкою RAID 0/1 і додатковий зчитувач смарткарток для захисту корпоративного рівня. Заявлено, що ExpertBook B5 створений для ефективної та приємної роботи, що робить його ідеальним супутником у дорозі для мобільних професіоналів, що дає змогу впевнено працювати в режимі багатозадачності.



Зазначається, що серія ExpertBook B5 створювалася для професіоналів бізнесу, щоб забезпечити максимальну продуктивність у сучасному офісі, і нова модель продовжує цей послужний список. Ноутбук оснащений новітніми процесорами Intel Core Ultra і дискретною графікою NVIDIA GeForce RTX 2050, тому забезпечує високу продуктивність під час роботи з ресурсомістким ПЗ і візуальними навантаженнями.



ExpertBook B5 забезпечує зручність роботи зі штучним інтелектом і найкращу сумісність, використовуючи архітектуру й екосистему штучного інтелекту Intel для інтелектуальної продуктивності та передової безпеки. У результаті сучасні бізнес-професіонали зможуть впоратися зі складнішими робочими навантаженнями, підвищити продуктивність, насолодитися безшовною багатозадачністю та більш плавною спільною роботою.



У новому ноутбуці також інтегровано камеру з підтримкою штучного інтелекту та систему шумопридушення для поліпшення загального враження користувача, забезпечуючи безперервність нарад та оптимізацію аудіовізуальних засобів. Технологія відстеження рухів автоматично утримує обличчя користувача в центрі та налаштовує фокус, усуваючи роздратування від необхідності налаштовувати камеру під час розмови. Якість і яскравість зображення також підвищуються автоматично. А двостороння технологія шумопридушення AI використовує складні методи машинного навчання для фільтрації звуку навколо динаміка та усунення шумів співрозмовника - таким чином, віртуальні чати мають такий самий природний вигляд, як якби ви перебували в одній кімнаті.



Для підвищення продуктивності та розширення огляду новий ExpertBook B5 оснащений сенсорним дисплеєм зі співвідношенням сторін 16:10. Сумісний із пером ASUS Pen та іншими стилусами MPP 2.0, він надає зайнятим професіоналам більше простору для роботи та дає змогу легко створювати, анотувати документи й записувати ідеї.

ExpertBook B5 створений для бізнесу та оснащений безліччю функцій і технологій, що забезпечують максимальну безпеку і простоту ІТ-адміністрування, а також зручність віддаленої роботи.



Наявність декількох варіантів входу в систему, включно з вбудованим датчиком відбитків пальців, опціональною ІЧ-камерою для входу з розпізнаванням обличчя та опціональним зчитувачем смарткарток, забезпечує зручність і надійну багатофакторну автентифікацію, а отже, організації - особливо малі та середні підприємства - забезпечуються підвищеною безпекою, не турбуючись про витік даних. ExpertBook B5 також простий в обслуговуванні та оновленні завдяки двом модулям SO-DIMM і підтримці до 64 ГБ оперативної пам'яті DDR5.



Підприємства, які обирають ExpertBook B5, також виграють від широкого спектра рішень для управління, пропонованих ASUS. У їх число входять ASUS Endpoint Management Service (AEMS) для оновлення драйверів, централізованого управління і служб безпеки, а також ASUS Pre-Deployment Service (APDS), який спрощує процес розгортання - від реєстрації пристрою і створення образу до попереднього налаштування та реєстрації - полегшуючи та прискорюючи роботу ІТ-персоналу, дозволяючи йому зосередитися на своїй основній діяльності.



Такий комплексний підхід забезпечує користувачам підвищену безпеку та простоту оновлення, роблячи ExpertBook B5 ідеальним вибором для повсякденної продуктивної та безпечної роботи як в офісі, так і в дорозі.



ExpertBook B5 втілює в собі мобільність завдяки ультралегкому суцільнометалевому корпусу вагою 1,29 кг і товщиною 1,89 см, тож його можна брати з собою в поїздки, де б не відбувалися ділові події. Ця конструкція, створена з екологічно чистих матеріалів, також має міцність військового класу і відповідає військовим стандартам США MIL-STD 810H. Крім того, ноутбук проходить ретельне тестування в компанії ASUS, включно з випробуваннями на тиск на панелі, удари та падіння, щоб забезпечити чудову міцність і надійність.



Новий ноутбук оснащений містким акумулятором, який дає змогу підтримувати продуктивність протягом усього робочого дня. Він також підтримує технологію швидкого заряджання, тому поповнення заряду батареї відбувається дуже швидко. Новітня технологія Wi-Fi 7 забезпечує надшвидкісне бездротове з'єднання, збільшений радіус дії, надійну роботу навіть у людних місцях, а також ширший спектр для підвищення пропускної здатності та зниження перешкод. Опціонально доступна підтримка 4G LTE для підключення в будь-якому місці, забезпечуючи безперебійний зв'язок між робочими місцями.



ExpertBook B5 також оснащений новітніми можливостями під'єднання, включно з двома портами Thunderbolt 4 USB-C, HDMI 2.1 і додатковим зчитувачем смарткарток. Крім того, він оснащений фізичним слотом для карт nano-SIM, а також підтримує підписку на eSIM.

Перші моделі нової серії у продажу на українському ринку очікуються наприкінці січня 2024 р.

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