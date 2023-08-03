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Arista Networks отримала зростання квартального виторгу на 39%

3 августа 2023 г., 10:25
Акції компанії з виробництва мережевого обладнання Arista Networks підскочили на 20%, досягнувши 52-тижневого максимуму, після того, як звіт за другий квартал, показав сильніше, ніж очікувалося, зростання доходів і прибутку.
 
Компанія повідомила, що дохід за другий квартал склав 1,46 млрд доларів, що перевищило консенсус-прогнози Refinitiv на рівні 1,38 млрд доларів і майже на 39% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Аріста також повідомила про скоригований прибуток у розмірі $1,58 на акцію, порівняно з консенсус-прогнозом у $1,44 на акцію. Чистий прибуток за GAAP склав 492 млн дол., що на 64% більше, ніж 299 млн дол. у минулорічному кварталі.
 
Компанія також надала чіткий прогноз щодо виручки за третій квартал у розмірі від 1,45 млрд до 1,5 млрд дол, що перевищує консенсус-оцінку в 1,39 млрд дол.
 

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