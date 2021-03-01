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Armis и Viakoo помогут устранить уязвимости в IoT и неуправляемых устройствах

1 марта 2021 г., 12:25
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Armis и Viakoo помогут устранить уязвимости в IoT и неуправляемых устройствах

Armis и Viakoo помогут устранить уязвимости в IoT и неуправляемых устройствах

Разработчик безагентной платформы безопасности устройств Armis и Viakoo, лидер в области автоматизированной кибергигиены Интернета вещей (IoT), объявили о партнерстве, которое объединяет обнаружение и устранение уязвимостей устройств Интернета вещей.

Количество подключенных устройств Enterprise IoT, используемых на рабочих местах во всех отраслях, стремительно растет. По прогнозам, к 2025 г. их количество превысит 40 млрд. И хотя эти устройства помогают повысить эффективность и надежность, им не хватает управления и безопасности, необходимых для защиты от кибератак. Большинство корпоративных IoT, операционных технологий (OT) и биомедицинских устройств имеют ограниченные встроенные средства защиты. Традиционные продукты для управления активами и обеспечения безопасности не могут видеть неуправляемые устройства и устройства Интернета вещей, на которых не могут размещаться программные агенты. Активные сетевые сканеры могут привести к неисправности чувствительного оборудования ОТ или критически важных устройств, подключенных к пациенту. А неправильно настроенные или непропатченные устройства могут выявить уязвимости, которые создадут поверхность для атак и значительный риск.

При обнаружении устройства, не соответствующего требованиям, наилучшим результатом является устранение потенциальных рисков и возврат устройства в эксплуатацию. Armis обнаруживает такие устройства, не соответствующие требованиям, а Viakoo может запускать на них определенные действия, такие как обновление прошивки, изменение конфигурации, обновление сертификата и изменение пароля, что поможет снизить риск. Устройства, которые невозможно исправить, будут по-прежнему отслеживаться Armis на предмет подозрительного или злонамеренного поведения и помещаться в карантин.

Платформы Armis и Viakoo не содержат агентов, не требуют установки какого-либо оборудования в среде заказчика и подключаются всего за несколько минут с использованием инфраструктуры, которая уже есть, без каких-либо сетевых изменений. Armis также легко интегрируется с Viakoo и другими имеющимися системами ИТ-безопасности и управления, от брандмауэра до NAC и SIEM, позволяя заказчику добиться большей ценности и более автоматизированного реагирования. В свою очередь Viakoo автоматизирует устранение уязвимостей. Их интеграция позволит организациям быстро устранять кибер-уязвимости и контролировать инфраструктуру Интернета вещей. Вместе Armis и Viakoo предоставляют единое решение для управления уязвимостями кибербезопасности для неуправляемых, медицинских, OT и IoT-устройств, что крайне важно для любой ИТ-команды или отдела безопасности.

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