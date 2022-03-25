В Україні зафіксовано розповсюдження шкідливої програми Cobalt Strike Beacon

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Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA повідомляє про виявлення нового зловреду, який розповсюджується з RAR-архівом "Диверсанти.rar", що містить RAR-архів "Диверсанти 21.03.rar", який, своєю чергою, містить SFX-архів "Диверсанти filercs.rar" (для маскування розширення ім'я файлу містить right-to-left override (RTLO) символ).
Згаданий архів містить документи та зображення приманки, а також VBScript-код (Thumbs.db), який забезпечує створення та запуск .NET-програми "dhdhk0k34.com". В результаті комп'ютер буде уражено шкідливою програмою Cobalt Strike Beacon. Зауважимо, що дата компіляції інжектору "inject.exe" - 15.03.2022
Виявлену активність, виходячи зі специфічності VBScript-коду, з середнім рівнем впевненості асоційовано з діяльністю групи UAC-0051 (unc1151/GhostWriter).
Індикатори компрометації
Файли
MD5 SHA256 Назва файлу
e4b54ee2f0068762179e7e514d90bf16 fbabc4e5a6470606fc64c39c182b5a7a71f8fa96f50c67725d52abf184f75fd4 Диверсанти.rar
4a78df33d4f987103dc0c0f3a302b8cb 59ed536e1955e310f321435d43ca8b60cb3746514f3c3ea951d43633cacbe7bc Диверсанти 21.03.rar
bcdab4ae622811f699765bfb9cb909d2 6149680c8541980d46c17681e37e4751e2baca1d13ee648b8188dfb24bf56f7c Диверсанти filerar.scr
b5525108912ee8d5f1519f1b552723e8 d324d7f30984931176ff878a81c7c1f4f979ad3d759c7f33427bba10d9deb1f6 Thumbs.db
3303286735a07ae5d14db9c12843d44e f98e1e61c84a5ed098e7481ab339e2881195f4d1b101c92b81113eb7ff56e63d dhdhk0k34.com
18e73cc3d5eda742530ba3fef59e3943 37e644deee0add76bac9c5121355a03a459b1a97917383765bf3df94e9af7e29 Skype.exe
b724ff750dff495e6634ddf0f1263844 7cf3f758b2abb303dec89736dfd55c38309a21aec2d83d3d4e590f9538fc5f15 inject.exe (2022-03-15)
1365b82e7da0968e97c095d8bd9166dd c14fce93183dc4173be02b2a48d1ed06b43656c7b6d5a290d9948b6947df9033 csbeacon.bin (Cobalt Strike Beacon)
Мережеві
hXXps://ao3.hmgo[.]pw/tags/[email protected]/works
hXXps://ao3.hmgo[.]pw/tags/[email protected]/works/update
ao3.hmgo[.]pw
hmgo[.]pw
Хостові
C:\Users\Public\dhdhk0k34.com
C:\Users\Public\Skype.exe
Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист
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