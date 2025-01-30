Чистий прибуток Meta за 2024 рік зріс на 59% до 62,4 млрд дол.

30 января 2025 г., 13:19

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Meta повідомила фінрезультати за четвертий квартал, які перевершили очікування, в той час як компанія прогнозувала уповільнення зростання доходів в поточному кварталі.

Гігант соціальних мереж повідомив про прибуток на акцію в четвертому кварталі в розмірі $8,02 при виручці в 48,4 млрд дол., що перевищило очікування щодо прибутку на акцію в розмірі $6,75 при виручці в $46,9 млрд, згідно з оцінками Bloomberg. У четвертому кварталі дохід на 21% перевищив минулорічний показник.

За весь рік 2024 рік дохід компанії зріс на 22% до 164,5 млрд, а чистий прибуток - на 59% до 62,4 млрд дол.

У першому кварталі, однак, компанія очікує, що дохід становитиме від 39,5 млрд до 41,8 млрд дол., що відображає зростання на 8%-15% порівняно з минулорічним періодом.

Звіт, опублікований в середу, вийшов менш ніж через тиждень після того, як генеральний директор Марк Цукерберг оголосив, що Meta планує витратити від 60 до 65 мільярдів доларів на інфраструктурні проекти в галузі АІ в цьому році.

Раніше компанія прогнозувала, що капітальні витрати в 2024 році складуть від 38 млрд до 40 млрд дол.

У своєму прес-релізі в середу фінансовий директор Сьюзан Лі заявила, що витрати на 2025 рік повинні бути в діапазоні 114-119 млрд дол., порівняно з 95,1 млрд дол. Торік.

«Ми очікуємо, що найбільшим драйвером зростання витрат у 2025 році будуть витрати на інфраструктуру, зумовлені вищими операційними витратами та амортизацією, - зазначила Лі. - Компенсації співробітникам стануть другим за величиною напрямкам витрат, оскільки ми залучаємо технічні таланти в пріоритетні сфери інфраструктури, монетизації, Reality Labs, генеративного штучного інтелекту, а також дотримання вимог законодавства».

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