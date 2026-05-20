Мальта першою у світі надасть безкоштовний доступ до ChatGPT Plus усім громадянам

Компанія OpenAI та уряд Мальти оголосили про початок унікального стратегічного партнерства, у межах якого кожен громадянин та резидент країни отримає безкоштовний доступ до ChatGPT Plus терміном на один рік.

Як повідомляє компанія, Мальта стала першою державою у світі, що реалізує подібну ініціативу на національному рівні. Програма має на меті перетворити штучний інтелект на доступну «комунальну послугу», за аналогією з електрикою чи водопостачанням.

Для отримання безкоштовної передплати (стандартна вартість якої становить 20 дол. на місяць) громадяни віком від 14 років мають пройти спеціалізований курс із AI-грамотності, розроблений Університетом Мальти. Навчальна програма «AI для всіх» тривалістю близько двох годин покликана навчити людей основам роботи з АІ, розумінню його можливостей та обмежень, а також принципам відповідального використання технології в повсякденному житті та роботі. Управління розподілом доступів здійснюватиме Управління цифрових інновацій Мальти (MDIA) через систему e-ID.

Міністр економіки, підприємництва та стратегічних проєктів Мальти Сільвіо Шембрі (Silvio Schembri) зазначив, що країна свідомо йде на цей крок, аби гарантувати, що жоден громадянин не залишиться осторонь цифрових змін. За його словами, ініціатива є частиною ширшої державної стратегії вартістю 100 млн євро, що спрямована на впровадження AI, кібербезпеки та робототехніки. Окрім ChatGPT Plus, за домовленістю з Microsoft, учасники програми також зможуть обрати річну підписку на Microsoft 365 Personal Copilot.

Партнерство OpenAI з Мальтою - це не лише гучний маркетинговий хід, а й спроба створити першу у світі «AI-грамотну націю». Для OpenAI Мальта з її населенням близько 570 тисяч осіб є ідеальним майданчиком для тестування моделі АІ як суспільного блага. Успіх цього проєкту дозволить компанії просувати аналогічні платні контракти більшим країнам, аргументуючи це підвищенням національної конкурентоспроможності. Це також створює ефект «мережевого замикання»: громадяни, які рік безкоштовно користувалися ChatGPT Plus, з високою ймовірністю залишаться в екосистемі OpenAI й надалі.

З точки зору державного управління, Мальта робить ставку на людський капітал. Вимога пройти курс перед отриманням доступу є критично важливою, оскільки вона знижує ризики неправильного використання технології та поширення галюцинацій АІ. Проте ініціатива несе в собі й виклики: повна залежність державної інфраструктури знань від приватних американських компаній (OpenAI та Microsoft) створює ризики цифрового суверенітету. Якщо через рік вартість передплати стане непосильною для бюджету або політика компаній зміниться, країна може опинитися в ситуації «технологічної пастки».

