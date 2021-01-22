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LG Electronics, вероятно, продаст бизнес по выпуску смартфонов вьетнамской Vingroup

22 января 2021 г., 15:05
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LG Electronics вероятно продаст бизнес по выпуску смартфонов вьетнамской Vingroup


Издание BusinessKorea сообщает, что LG Electronics намерена продать свой бизнес по производству смартфонов вьетнамской компании Vingroup.

Согласно источникам издания, от Vingroup получено самое привлекательное предложение  из компаний, нацелившихся на бизнес смартфонов LG Electronics.

Vingroup - это крупный конгломерат, работающий во Вьетнаме с рыночной капитализацией 16,5 млрд долл. на конец 2020 года. На его долю приходится 14% от общей рыночной капитализации вьетнамских компаний, котирующихся на бирже. Компания работает в различных сферах бизнеса, включая отели и туризм, недвижимость, дистрибуцию, строительство, автомобили и мобильные телефоны. Но присутствие Vingroup на мировой арене все еще невелико, и, видимо, сделка с корейской компанией позволит изменить ситуацию.

Стоит также отметить, что основателем Vingroup является первый миллиардер Вьетнама Фам Нят Выонг. И его первой компанией была украинская «Техноком», которая занималась производством сухой вермишели «Мивина». В 2010 г. эта фирма была продана швейцарскому концерну Nestle, а Выонг вернулся на родину и основал Vingroup.

Vingroup вышла в рынок смартфонов в 2018 г. и производит устройства в рамках ODM-контракта с LG Electronics. В настоящее время это третий по объемам поставщик смартфонов во Вьетнаме после Samsung Electronics и Oppo.

Хотя LG Electronics и рассматривает различные варианты развития смартфонного подразделения, согласно заявлению председателя LG Group Ку Кванг-мо, наблюдатели отмечают, что наиболее вероятный исход — продажа этого бизнеса. За последние годы корейский производитель потерял на этом направлении почти 4 млрд долл.

Сообщается, что Vingroup в первую очередь заинтересована в приобретении бизнеса LG Electronics, связанного с продажами смартфонов в США. Доля LG на североамериканском рынке смартфонов в 2020 году составила 12,9%.

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