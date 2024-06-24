LG Display випустила перший у галузі Tandem OLED-дисплей для ноутбуків

24 июня 2024 г., 14:35

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Компанія LG Display оголосила про початок масового виробництва, за її заявою, першої в галузі 13-дюймової панелі Tandem OLED для ноутбуків.



Нагадаємо, панель Tandem OLED, вперше представлена LG Display у 2019 році, складається з двох червоно-зелено-синіх (RGB) органічних світловипромінювальних шарів, що забезпечують довговічність і високу яскравість порівняно з традиційними одношаровими OLED-панелями.



Ця технологія розсіює енергію, що подається на OLED-елементи, забезпечуючи більш стабільну роботу протягом тривалого часу. Спочатку застосовувана відповідно до жорстких стандартів якості автомобільних OLED-панелей, вона також вважається ідеальною для IT-продуктів з відносно високим часом використання екрана, таких як ноутбуки, монітори та планшети.



Зазначено, це перший випадок застосування Tandem OLED у панелі ноутбука. Порівняно з наявними OLED-панелями, Tandem OLED для ноутбуків може подвоїти термін служби, потроїти яскравість і знизити енергоспоживання на 40%, що робить його оптимальним не тільки для стандартних ноутбуків, а й для високопродуктивних IT-пристроїв, таких як ноутбуки зі штучним інтелектом.



Нова серійна 13-дюймова панель Tandem OLED приблизно на 40% тонша і на 28% легша за традиційні OLED-панелі для ноутбуків, що забезпечує більш витончений дизайн і підвищену портативність.

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