Поставки гарнітур AR/VR у І кв. впали на 67,4%

24 июня 2024 г., 15:45

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Згідно з новими даними щоквартального дослідження IDC Worldwide Quarterly Augmented and Virtual Reality Headset Tracker, світові поставки гарнітур доповненої і віртуальної реальності (AR/VR) у першому кварталі 2024 року скоротилися на 67,4% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Зниження поставок було очікуваним, оскільки ринок переходить до нових категорій, таких як змішана реальність і розширена реальність.

Незважаючи на зниження, середня ціна продажу (ASP) зросла до понад 1000 доларів, оскільки Apple вийшла на ринок, а такі компанії, як Meta, зосередилися на преміум-гарнітурах, таких як Quest 3.

Нещодавно IDC переглянула свою таксономію, включивши до неї дві нові категорії. Змішана реальність (Mixed Reality, MR), яка закриває користувачеві зір, але дає змогу бачити реальний світ за допомогою камер, спрямованих назовні. Та Розширена реальність (Extended Reality, ER), яка використовує дисплей "see-though", але відображає вміст з іншого пристрою або пропонує спрощений дисплей.

Meta знову очолила ринок у І кв. за часткою, тоді як нещодавній вихід Apple на ринок дозволив їй захопити другу позицію. ByteDance, Xreal і HTC замкнули топ-5. І Quest 3, і Vision Pro роблять свою справу у навчанні користувачів і спонукають розробників створювати контент змішаної реальності, поєднуючи цифровий і фізичний світи. На жаль, користувачі платять за це немалу ціну.

"Оскільки змішана реальність зростає, очікуйте, що в найближчі роки гарнітури суто віртуальної реальності зникнуть, оскільки бренди та розробники розробляють нове обладнання та досвід, які допоможуть користувачам з часом перейти до доповненої реальності, - зазанчив Джітеш Убрані (Jitesh Ubrani), менеджер з досліджень у відділі відстеження мобільних пристроїв IDC. - Тим часом, дисплеї розширеної реальності привертають увагу споживачів, оскільки вже сьогодні вони пропонують досвід роботи на великому екрані, а в найближчому майбутньому включатимуть в себе штучний інтелект і наголовні дисплеї (heads-up displays)».

Хоча показник ASP на загальному ринку перевищив позначку в $1000, це не є показовим для всіх продуктів. "Ціна на гарнітури доповненої реальності (AR) майже завжди перевищувала цю позначку, але ціна на гарнітури VR, MR і ER зазвичай була нижчою, - наголосив Рамон Т. Лламас (Ramon T. Llamas), директор з досліджень команди доповненої і віртуальної реальності IDC. - Vision Pro від Apple підвищив ціни на гарнітури доповненої та віртуальної реальності, але поява дешевших пристроїв від Meta та HTC не дозволила їм значно зрости. Тим часом, було багато пристроїв для VR та доповненої реальності вартістю нижче 500 доларів».

"Забігаючи наперед, ми передбачаємо зниження ASP для всіх продуктів, - продовжує Лламас. - Оскільки загальний ринок все ще перебуває на ранній стадії розвитку з більш дорогими пристроями першого і другого поколінь, ціни будуть високими, навіть якщо їх купуватимуть перші користувачі. Для того, щоб вийти на масовий ринок, виробникам доведеться знизити ціни на майбутні пристрої".

IDC прогнозує, що поставки гарнітур повернуться до зростання наприкінці цього року, а їхній обсяг зросте на 7,5% протягом 2023 року. Новіші гарнітури та нижчі ціни допоможуть досягти перелому, який очікується пізніше цього року. Крім того, очікується, що середньорічний темп зростання обсягу поставок гарнітур становитиме 43,9% у 2024-2028 роках.

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