Група ДТЕК цифрувала оцінку діяльності та складання планів розвитку понад 20 тис. співробітників

24 июня 2024 г., 13:35

0

Tweet

Лідер енергетичного сектора України група ДТЕК реалізував проєкт з оновлення і вдосконалення процесів щорічної оцінки діяльності співробітників. Партнером стала українська компанія IT-Enterprise. Проєкт забезпечив цифрову трансформацію HR-блоку бізнесів Групи ДТЕК, Modus X і корпоративного університету Academy DTEK.

Під час війни питання оптимізації роботи з персоналом має особливо велике значення. Тому управлінці групи ДТЕК у 2023 році ініціювали комплекс робіт з цифровізації щорічної оцінки діяльності, а також задач рекрутингу, адаптації персоналу, управління кар’єрою та процесів навчання у LMS-системі (Learning Management System) для команд всіх бізнесів групи.

Команда ДТЕК розглянула понад 90 різних пропозицій в Україні та за кордоном і обрали no-code/low-code платформу IT-Enterprise. Ключові показники вибору стосувалися можливостей адаптивності програмного рішення, ліцензійної політики та надійності технологічного ядра, що забезпечив мобільність роботи користувачів.

Проєкт спростив взаємодію між співробітниками й керівниками, а також створив корпоративний інструмент оцінки за запланованими показниками (KPI), підтримки та розвитку працівників. У програмному рішенні користувачам доступні набір кроків, дій і матеріалів для нарощування компетенцій та професійного ресурсу. Результатом проєкту стала оцінка діяльності 21 тисяч співробітників.

Долучення до корпоративних процесів всіх співробітників також були задачами проєкту з посилення корпоративної культури. Нові цифрові інструменти забезпечують продуктивність роботи та грають значну роль щодо занурення працівників у бізнес-задачі. Сучасні інструменти комунікації також компенсують дистанцію між співробітниками та підтримують ресурс команд, що є важливим з урахуванням того, що значна частина команд взаємодіє і працює над проєктами віддалено.

«Це амбіційний і масштабний проєкт, який ми швидко та успішно втілили спільно з командами Групи ДТЕК, Academy DTEK, Modus X. У короткі строки ми пройшли кожен з етапів впровадження корпоративного рішення, відтворили інтеграцію з системою SAP і розширили процеси оцінки на всіх співробітників. Подібні проєкти є прикладами з розвитку власної ефективності українського бізнесу через цифрову трансформацію процесів», – каже Олег Щербатенко, засновник і CEO IT-Enterprise.

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365