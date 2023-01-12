Lenovo анонсувала десктоп все-в-одному YOGA AIO 9i

12 января 2023 г., 13:45

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Створений для творчих людей, новий YOGA AIO 9i (32") — це конструкція, продумана для того, щоб бути центральним елементом робочого простору. Новинка відрізняється продуктивністю та графікою, що підтримуватиме різноманітні мистецькі проєкти. Цей настільний комп'ютер YOGA all-in-one оснащений 32-дюймовим безрамковим з трьох сторін дисплеєм, з роздільною здатністю 4K та охопленням 100% колірного простору sRGB. Дисплей розташований на тонкій панелі з металевим шарніром, що нахиляється під потрібним кутом. Непомітна основа з вентиляцією має сім портів на задній панелі для кращого управління кабелями, а також вбудований бездротовий зарядний пристрій для смартфонів.



Завдяки новітнім процесорам Intel Core i9 13-го покоління, які працюють в парі з графікою NVIDIA GeForce RTX 4050, YOGA AIO 9i достатньо потужний, щоб впоратися з графічним дизайном, а також редагуванням фото чи відео та іграми. ПК також оснащений чотирма динаміками Harman Kardon, просторовим звуком Dolby Atmos та вбудованою інфрачервоною (ІЧ) вебкамерою з роздільною здатністю 5 Мп і вбудованим електричним затвором з можливостями "розумного" входу в систему — для творчості та ефективної співпраці.



Новинка розроблена в мінімалістичному стилі, підтримує управління декількома пристроями, дозволяючи користувачам підключати та заряджати свій ноутбук і AIO через повнофункціональний кабель USB Type-C, а також керувати як за допомогою однієї клавіатури, так і миші. З метою збереження навколишнього середовища, пристрій виготовлено з 75% переробленого алюмінію в каркасі та з 65% переробленого після споживання АБС-пластику у верхній та нижній частинах клавіатури. Він також підтримує кілька голосових помічників для ефективного управління голосом.

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