Новий ноутбук ASUS BR1102 оптимізовано для освітнього сектору

12 января 2023 г., 14:25

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Компанія ASUS анонсувала ноутбуки серії BR1102 (BR1102C та BR1102F), що доступні як у традиційному формфакторі, так і у вигляді ноутбука-трансформера з екраном, що розкривається на 360°. Новинка націлена на сферу освіти. Її компактний і міцний 11,6-дюймовий корпус поміститься в будь-який рюкзак і витримає падіння, удари та інші складнощі щоденної експлуатації. BR1102 пройшов тестування відповідно до вимог військового стандарту надійності. Він має вологозахищену клавіатуру, стійку до пошкоджень і подряпин поверхню корпусу, посилені компоненти з гумовим бампером і спеціальне покриття для зручного перенесення та захисту від вислизання.

Створений для роботи з будь-якої локації, BR1102 має функції, які роблять дистанційне навчання легким і цікавим. Завдяки процесору Intel Core 12-го покоління, операційній системі Windows 11 Education, до 10 годин автономної роботи, високошвидкісним інтерфейсам, камері з технологією усунення шумів, шторці вебкамери та додатковій 13 мегапіксельній камері, учні будуть налаштовані на успіх щодня.



BR1102 є надійним пристроєм, який спрощує для IT-відділів завдання технічного обслуговування та адміністрування й мінімізує вплив на навколишнє середовище. Використання уніфікованих гвинтів означає зменшення ймовірності втрати деталей, а модульна конструкція робить ноутбук універсальним пристроєм для різних навчальних середовищ. Підтримка двох накопичувачів для зберігання великих файлів, ергономічний дисплей із сертифікацією TÜV і тривалий час автономної роботи гарантують, що учні завжди залишатимуться на зв’язку та будуть у курсі своїх щоденних завдань. Додатковою перевагою пристрою є клавіатура з обробкою ASUS Antimicrobial Guard, що допомагає підтримувати чистоту поверхонь ноутбука. Вона знешкоджує понад 99% шкідливих мікроорганізмів у 24-годинний період, її ефективність підтверджена тестуваннями згідно зі стандартом ISO.

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