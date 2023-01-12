SoftServe розвиває офісні простори в регіонах для роботи працівників в умовах вимкнення електрики

12 января 2023 г., 12:55

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Компанія SoftServe відкриває нові офіси в Полтаві та Києві, розширює офісні коворкінги в Тернополі та Вінниці, а також розглядає можливість запуску ще трьох офісних просторів протягом наступного кварталу. Все для того, аби більшість працівників компанії в Україні були в близькій доступності до офісів та мали можливість безперебійно працювати й під час блекаутів.

Полтава стала одним з міст, куди переїхала велика кількість працівників SoftServe з Харкова. Сьогодні там проживає близько 100 працівників компанії. Відтак, саме за період війни з’явилась потреба створення офісного простору, а енергокриза цю потребу ще більше підсилила. Коворкінг у Полтаві площею 280 кв.м почав працювати кілька тижнів тому. Він розрахований на 40 працівників і надає можливість автономної роботи попри відключення електроенергії.

Окрім наявних двох офісів, у Києві компанія відкриває ще один офіс, цього разу на лівому березі. Обстріли та перебої з електропостачанням нерідко спричиняли транспортний колапс, і працівникам з лівобережної частини міста було нелегко дістатися до місця роботи. У грудні коворкінг SoftServe вже запрацював, він розрахований на 35 людей.

Окрім нових офісів, компанія також розширює чинні, адже кількість працівників, які зараз відвідують офіси значно зросла. Офіс у Тернополі площею 222 кв.м запустили ще в листопаді, зараз площу розширюють на два десятки робочих місць. Також розширюють коворкінг у Вінниці, який компанія відкрила у 2021 році – кількість робочих місць подвоїться. Загалом, як в Тернополі, так і у Вінниці, окрім місцевих ІТ-спеціалістів, офіси відвідують і ті, хто переїхав в ці міста через війну.

Компанія також розглядає відкриття офісних просторів в Сумах, Кропивницькому та Черкасах протягом наступних кількох місяців.

Загалом, попри обстріли критичної інфраструктури та системні відключення електроенергії, компанії вдалося зберегти високий рівень продуктивності праці та рекордні показники NPS (net promoter score) клієнтів на рівні 80 балів за четвертий квартал 2022 року. Це стало можливим завдяки розгалуженій інфраструктурі офісів у різних куточках України (93% працівників компанії живуть в містах, де є офіси SoftServe), відкриттю нових локацій в регіонах у 2021-2022 роках, та високому рівню індивідуальної автономності працівників і команд. Так, 87% працівників SoftServe мають середній або високий рівень автономності, що дозволяє працювати з дому навіть за відсутності електропостачання.

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