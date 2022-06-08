Mercusys відновлює свою діяльність в Україні

8 июня 2022 г., 15:25

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За заявою Mercusys, цей виробник мережевого обладнання повертається до активної роботи на українському ринку.



Зазначено, що після початку війни Mercusys мав вирішити велику кількість проблем, знайомі кожній компанії, яка веде бізнес в Україні – постачання через порт Одеси були заблоковані, вартість палива значно збільшилась, а знайти вільні складські приміщення з відповідною інфраструктурою стало майже неможливо. Втім, зараз ці проблеми частково вирішені: перевезення йдуть через європейський хаб і продукція Mercusys вчасно відвантажується дистриб'юторам – компаніям ERC, MTI та ELKO.



Також відновила роботу мережа авторизованих сервісних центрів Mercusys, їх контакти доступні за посиланням https://www.mercusys.com/ru-ua/support/warranty-terms. Якщо у користувачів виникають запитання, вони можуть звернутись на гарячу лінію Mercusys за номерами 0-800-500-093 або (044) 590-51-39. Інженери технічної підтримки готові допомогти з 9.00 до 18.00 (окрім суботи та неділі).



Найближчим часом найбільш важливими моделям для бренду стануть доступні роутери з підтримкою стандарту Wi-Fi 6 та недорогі гігабітні маршрутизатори, які мають попит. Мова йде про моделі Mercusys MR70X, Mercusys MR1800X, Mercusys MR50G та Mercusys MR30G.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист