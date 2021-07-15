Квартальные продажи TSMC достигли рекордных 13,29 млрд долл.

15 июля 2021 г., 16:35

Компания TSMC представила финансовые результаты за второй квартал.



Отмечается, что рост выручки в годовом сравнении составил 28% и доход достиг 13,29 млрд долл., увеличение с предыдущим кварталом составило — 2,7%.



Квартальная прибыль TSMC выросла на 11% до 4,81 млрд долл.



Продукция, изготовленная по нормам 7 нм, приносит 31% дохода, доля выручка от чипов, изготовленных по нормам 5 нм, выросла до 18%. Продажи процессоров для смартфонов и планшетов в общих доходах занимают 42%, чипы для графической обработки, серверов, облачных систем — 39 %.



Аналитики отмечают, что высокий спрос на полупроводники гарантирует TSMC рост выручки в ближайшие годы. Сама компания прогнозирует доход в следующем квартале на уровне 14,6-14,9 млрд долл., на фоне прошлогодних 12,1 млрд долл.



Стоимость акций TSMC с начала года выросла на 16% и капитализация компании уже достигла 567 млрд долл., что почти вдвое больше, чем у Intel.

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