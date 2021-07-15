Google финализировала набор API и SDK для Android 12

15 июля 2021 г., 17:15

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Компания Google 14 июля анонсировала ориентированную на разработчиков третью бета-версию системы Android 12. Она включила в себя интерфейсы прикладного программирования (API) в законченном виде, а также официальный набор средств разработки ПО (SDK). Таким образом, не дожидаясь выхода в следующем месяце стабильной (по взаимодействию ОС с приложениями) версии Beta 4, разработчики уже могут приступить к тестированию своих приложений для Android 12.

Наряду с упомянутым, в Beta 3 вошло множество улучшений функциональности, в том числе прокручиваемые снимки экрана, API индикатора приватности, усовершенствованные поиск на устройстве и поворот экрана, новые игровые программные интерфейсы (Game Mode API).

Cо «Scrolling screenshots» стало возможным, делая скриншот, с помощью кнопки «Capture more» расширить зону захвата на содержимое, выходящее за рамки экрана.



Платформенная поддержка нового высокопроизводительного движка AppSearch, позволяет приложениям искать на устройстве структурированные данные, выполнять полнотекстовый поиск, использовать встроенные функции индексации, многоязыковой поддержки и сортировки по релевантности.

Переключатели управления конфиденциальностью камеры и микрофона теперь могут настраиваться администраторами предприятия. Эти переключатели были добавлены во вторую бету, чтобы позволить блокировать камеру и микрофон для всех приложений по усмотрению пользователей.

Для ускорения и улучшения автоматического разворота экрана в Beta 3 используется функция обнаружения лица фронтальной камеры. Это новшество, делающее, удобным, например, видеочат в положении лёжа на диване, доступна на Pixel 4 и более поздних смартфонах Google.

Комплект Game Mode API позволит оптимизировать игры для удобства игроков. В частности, через панель управления предстоящей игры можно установить режим наибольшего времени автономной работы или режим производительности — с высокой частотой фреймов и наилучшей графикой. Опция «Play as you Download» позволяет начать игру, не дожидаясь завершения её установки, которая будет происходить на заднем плане.

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