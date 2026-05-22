Rohde & Schwarz та INFOZAHYST оголосили про стратегічний альянс у сфері РЕБ

22 мая 2026 г., 8:15

Rohde & Schwarz та українська компанія INFOZAHYST підписали меморандум про партнерство.

Як офіційно повідомляє німецька компанія, угода передбачає спільну адаптацію, просування та маркетинг трьох передових оборонних систем: засобів придушення високої потужності, комплексів протидії безпілотникам (Counter-UAV) та багатофункціональної мобільної платформи радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Зазначається, що альянс поєднує передові напрацювання Rohde & Schwarz у сфері електромагнітної боротьби з бойовим досвідом та знанням ринку, які має INFOZAHYST. Віцепрезидент SIGINT/EW у Rohde & Schwarz доктор Томас Боне (Thomas Bohne) підкреслив, що синергія між операційною експертизою українських партнерів та перевіреними в боях німецькими рішеннями дозволить створювати системи, які відповідають динамічним потребам сучасних військових дій.

За словами генерального директора INFOZAHYST Ярослава Калініна, це партнерство є важливим кроком для українських оборонних інновацій. Інтеграція німецької інженерної досконалості з реальним досвідом бойових дій дозволить прискорити впровадження спроможностей РЕБ.

