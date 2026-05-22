 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Rohde & Schwarz та INFOZAHYST оголосили про стратегічний альянс у сфері РЕБ

22 мая 2026 г., 8:15
Rohde & Schwarz та українська компанія INFOZAHYST підписали меморандум про партнерство. 
 
Як офіційно повідомляє німецька компанія, угода передбачає спільну адаптацію, просування та маркетинг трьох передових оборонних систем: засобів придушення високої потужності, комплексів протидії безпілотникам (Counter-UAV) та багатофункціональної мобільної платформи радіоелектронної боротьби (РЕБ).
 
Зазначається, що альянс поєднує передові напрацювання Rohde & Schwarz у сфері електромагнітної боротьби з бойовим досвідом та знанням ринку, які має INFOZAHYST. Віцепрезидент SIGINT/EW у Rohde & Schwarz доктор Томас Боне (Thomas Bohne) підкреслив, що синергія між операційною експертизою українських партнерів та перевіреними в боях німецькими рішеннями дозволить створювати системи, які відповідають динамічним потребам сучасних військових дій.
 
За словами генерального директора INFOZAHYST Ярослава Калініна, це партнерство є важливим кроком для українських оборонних інновацій. Інтеграція німецької інженерної досконалості з реальним досвідом бойових дій дозволить прискорити впровадження спроможностей РЕБ. 

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Останні обговорення

ТОП-новини

ТОП-блоги

ТОП-статті

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  