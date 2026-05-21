Mistral AI купує Emmi AI для створення провідного стека технологій у промисловому інжинірингу

21 мая 2026 г., 17:35

Європейський лідер у сфері штучного інтелекту Mistral AI оголосив про придбання компанії Emmi AI у межах однієї з найважливіших стратегічних угод у європейському секторі технологій.





Як повідомляється, стартап із Лінца спеціалізується на розробці моделей Physics AI для промислового інжинірингу. Ці технології дозволяють суттєво прискорити процеси промислового моделювання та робочі інженерні потоки в таких критично важливих секторах, як енергетика, автомобілебудування, напівпровідники та аерокосмічна галузь.





Об'єднання зусиль дозволить Mistral AI створити комплексний технологічний стек для промислового інжинірингу та зміцнити статус провідного партнера з цифрової трансформації для великих підприємств. Команда Emmi AI, до складу якої входять понад 30 дослідників та інженерів, приєднається до наукових та прикладних підрозділів Mistral AI у травні 2026 року. Співзасновник та генеральний директор Mistral AI Артур Менш (Arthur Mensch) зазначив, що ця покупка дозволить клієнтам компанії отримати інтегровану платформу для вирішення складних викликів у сфері науково-дослідних розробок.





Завдяки цій угоді Mistral AI значно розширює свою присутність у Європі, зокрема в Австрії, Німеччині та Литві, де базуються співробітники Emmi AI. Місто Лінц офіційно стане новим хабом Mistral AI нарівні з офісами в Парижі, Лондоні, Амстердамі, Мюнхені, Сан-Франциско та Сінгапурі. Йоганнес Брандштеттер (Johannes Brandstetter), співзасновник Emmi AI, підкреслив, що інтеграція їхньої експертизи в екосистему Mistral AI дозволить революціонізувати такі напрями, як стабілізація енергосистем у реальному часі та тестування безпеки автомобілів.





Гійом Лампль (Guillaume Lample), співзасновник та головний науковий співробітник Mistral AI, додав, що метою угоди є створення першого всеосяжного AI стека на базі Physics AI для надання послуг цифрових двійників та моделювання в реальному часі. Це має допомогти подолати технічні бар'єри, які десятиліттями стримували прогрес у проєктуванні складних механізмів та систем.





Поглинання Emmi AI є чітким сигналом про перехід Mistral AI від загальних мовних моделей до спеціалізованих рішень для важкої промисловості. Це стратегічна відповідь на домінування американських гігантів, яка базується на сильних сторонах європейської економіки - потужному промисловому секторі та академічній школі фізики. Інтеграція Physics AI в платформу Mistral AI дозволяє компанії вийти на ринок із надвисокою доданою вартістю, де точність та дотримання фізичних законів є важливішими за творчу генерацію тексту.

