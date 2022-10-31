Квартальний дохід Check Point зріс на 13% до 578 млн дол.

31 октября 2022 г., 12:35

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Акції Check Point Software Technologies значно виросли в ході торгів - майже на 9% - після того, як компанія повідомила про значні прибутки і перевищення прогнозів по доходах в третьому кварталі.



За квартал, що закінчився 30 вересня, Check Point отримала прибуток до вирахування витрат в розмірі 1,77 долара на акцію, що на 7% більше, ніж торік.



Виручка у річному вимірі збільшилась на 13% до 578 млн дол.



Аналітики прогнозували прибуток у розмірі 1,67 дол. на акцію та 571,78 млн дол. виторгу.



Показники Check Point в основному зросли по всіх напрямках, а дохід від підписки на послуги безпеки збільшився на 13%, до 216 млн дол.. Доходи майбутніх періодів також зросли на 13%, до 1,647 млрд дол. Залишки грошових коштів, ринкові цінні папери та короткострокові депозити на кінець кварталу склали 3,57 млрд дол., що менше, ніж 3,835 млрд дол. за аналогічний період минулого року. Але це пояснюється витратами Check Point на програму викупу акцій у 325 млн дол. за квартал.



Серед основних подій минулого кварталу відмічається розширення платформи Check Point Infinity за рахунок впровадження Horizon. Інший новий продукт, Quantum IOT Protect Software Blade, описується як єдиний автономний засіб захисту для сегменту Інтернету речей, який забезпечує «запобігання загрозам за п'ять хвилин, а не за п'ять місяців».



«Ми досягли високих результатів у третьому кварталі, що відображають стабільну роботу протягом періоду, - підкреслив Гіл Швед (Gil Shwed), засновник і генеральний директор Check Point. - Доходи від підписки на продукти і послуги безпеки збільшилися на 13% завдяки двозначному зростанню продажів шлюзів мережевої безпеки Harmony, CloudGuard і Quantum".



Компанія планує отримати скоригований прибуток від 2,22 до 2,42 дол. на акцію у четвертому кварталі при виручці від 608 до 658 млн дол.

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