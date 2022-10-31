Cisco розширює можливості Webex для більш продуктивної спільної роботи в гібридному середовищі

31 октября 2022 г., 13:25

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Cisco Systems заявила, що оновлює свій набір інструментів для спільної роботи Webex Suite, щоб дозволити компаніям вирішити безліч проблем, пов'язаних із забезпеченням гібридної роботи.



На WebexOne 2022 було оголошено про новий пристрій для спільної роботи, проєкт гібридного робочого простору, ключове партнерство з корпорацією Microsoft і численні оновлення програмного забезпечення Webex.



Завдяки презентованим оновленням Cisco намагається позиціонувати Webex як найбільш життєздатне корпоративне рішення для гібридної роботи з тісною інтеграцією між програмним забезпеченням для спільної роботи, пристроями, мережею та безпекою.



«Робота з будь-якого місця стане дуже, дуже поширеною практикою, - говорить Джіту Патель (Jeetu Patel), виконавчий віце-президент і генеральний директор Cisco Security and Collaboration, - І вона буде охоплювати багато типів взаємодії, таких як зустрічі з правлінням і клієнтами, заходи, командні зустрічі і спільні збори. Webex унікальний у своїй здатності обслуговувати цей широкий спектр на одній платформі».



Однією з найбільших проблем є те, що на даний момент лише 11% корпоративних конференц-залів оснащені відеозв'язком, повідомляє Cisco, посилаючись на дані Frost & Sullivan. Іншими словами, більшість підприємств все ще не налаштовані на підтримку гібридної роботи - тому компанія розглядає це як величезну можливість для Webex.



Cisco намагається виправити цю ситуацію за допомогою свого нового пристрою для спільної роботи. Cisco Room Kit EQ має на меті перетворити великі робочі простори в повністю обладнані віртуальні конференц-зали. Рішення працює на базі Cisco Codec EQ використовуючи штучний інтелект, який забезпечує віртуальним учасникам «реальний досвід проведення зустрічей».



Cisco Room Kit EQ може бути впроваджений разом з Cisco Hybrid Workspace Design Guide, який є зразком для компаній, які прагнуть спроєктувати ефективні гібридні робочі простори. План охоплює рішення Cisco для інтелектуальних будівель, технологій співпраці, мережевих технологій і технологій безпеки і забезпечує підтримку високотехнологічного обладнання, включаючи потрійні екрани, вбудовані камери і аудіорозвідку, а також політику BYOD/



Ще однією проблемою гібридної роботи є те, що 85% підприємств використовують кілька платформ для проведення зустрічей для спільної роботи, включаючи Webex, Microsoft Teams, Slack і інші. Cisco заявила, що пристрої для спільної роботи повинні бути сумісними з усіма цими платформами.



Так нове партнерство Cisco з Microsoft забезпечує повну підтримку Microsoft Teams Room на пристроях для спільної роботи. Таким чином, у клієнтів з'являється більше можливостей вибору як обладнання, яке вони використовують, так і досвіду спільної роботи, заявили в Cisco.



«Майбутнє за багатоплатформенностю, - наголошує Патель. - Конференц-зали не можуть бути лише однією платформою. Ми можемо взаємодіяти з усіма чотирма основними платформами, включаючи Google Meet, Zoom і Microsoft Teams».



Більше того, гібридна робота вимагає особливої уваги до багатьох способів взаємодії різних працівників. «Гібридна робота відрізняється і є складнішою, ніж та, якою ми працювали раніше», - підкреслив Патель.



Cisco оголосила про низку оновлень програмного забезпечення Webex, орієнтованих на підтримку нових типів віддаленої взаємодії. Наприклад, новий додаток Whiteboard App дає учасникам віддалених зустрічей можливість швидко проводити мозковий штурм або замальовувати ідеї на віртуальній дошці, яка доступна через будь-який браузер, пристрій Cisco або додаток Webex. Тим часом Vidcast - це асинхронне рішення, яке дозволяє користувачам швидко редагувати відео і створювати висококласний контент для презентацій.



Нове партнерство з Apple дозволяє користувачам iPhone і iPad обмінюватися контентом з камери свого пристрою через додаток Webex Meetings App, а потім коментувати переглянуте за допомогою функції Mobile Camera Share. За словами Cisco, це перша в галузі інновація, яка забезпечує ще один ефективний спосіб співпраці між людьми, дозволяючи, наприклад, працівникам, які працюють на фронт-деску, ділитися інформацією про свій прогрес в режимі реального часу.



Webex Calling також виграє від співпраці з Microsoft, оскільки тепер він інтегрується безпосередньо з Microsoft Teams. В результаті користувачі зможуть використовувати Webex Calls для дзвінків колегам через інтерфейс Teams. Нові функції в Hybrid Events включають доступ до нового лобі для віртуальних заходів з підтримкою таких налаштувань, як порядок денний, біографії спікерів, спонсорів та багато іншого. Також з'явилися нові «віджети контенту», які спрощують вбудовування цих елементів на зовнішні веб-сайти заходів. Вебінари Webex також отримали нові інструменти для підвищення продуктивності, що полегшує вбудовування індивідуального брендингу та персоналізації у віртуальні заходи.



Ще більше оновлень з точки зору безпеки, зокрема, нова функція аудіо водяних знаків, яка позначає аудіо потоки для кожного учасника конфіденційної зустрічі маркером, який не чує людське вухо. За словами представників Cisco, йдеться про кращий захист інтелектуальної власності. Якщо, наприклад, хтось із співробітників записує конфіденційну зустріч, то цей запис можна буде відстежити.



Що стосується керованості, Cisco заявила, що Webex Control Hub тепер інтегрований з Cisco Spaces, надаючи співробітникам критично важливу інформацію про заповнюваність і якість повітря в конференц-залах в режимі реального часу. Нарешті, Coach - нова функція Control Hub служить таким собі цифровим тренером, який може допомогти адміністраторам в налаштуванні конференц-залів для покращення гібридного досвіду роботи для всіх учасників.

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