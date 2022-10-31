Глобальний ринок смартфонів зазнав зниження п'ятий квапртал поспіль

31 октября 2022 г., 11:35

+11

голос Tweet

Згідно з попередніми даними IDC світові поставки смартфонів в ІІІ кв. 2022 року скоротилися на 9,7% в річному обчисленні до 301,9 мільйона одиниць. Це падіння стало найбільшим в історії (по третьому кварталу) і п'ятим кварталом спаду на ринку смартфонів поспіль.



«Більша частина падіння припала на ринки, що розвиваються, де відсутність попиту, зростання витрат і інфляція вплинули на споживачів з меншим наявним доходом, - сказала Набіла Попал (Nabila Popal), директор з досліджень в команді IDC Worldwide Tracker. - На тлі високих запасів, що прийшли в цей квартал, відвантаження і замовлення OEM-виробників були ще більше скорочені в спробі скоротити запаси. Хоча китайські виробники продовжують страждати найбільше, це вплинуло на всіх постачальників, включаючи Samsung і Apple. Хоча остання є єдиним виробником, який продемонстрував позитивне зростання в цьому кварталі, він все ще стикається з проблемами, оскільки його зростання сповільнилося на багатьох ринках, в тому числі в Китаї, через погану макроекономічну ситуацію. Що стосується 2023 року, то очікуване відновлення ринку, в яке ми, як і раніше, віримо, буде відсунуто на більш пізній термін. Більш того, тепер ми очікуємо більш різке падіння відвантажень в 2022 році і більш м'яке відновлення в 2023 році».



З точки зору географічного, у всіх регіонах, за винятком Центральної та Східної Європи, очікується спад в ІІІ кв. і за весь рік. Попередні очікування щодо Китаю повинні залишитися відносно незмінними - падіння трохи більше 12% за квартал. Враховуючи розмір Китаю, це має значний вплив на глобальні результати. Розвинені ринки, такі як Північна Америка, Західна Європа та Японія, будуть дещо кращими, але це все одно означає низький або середній однозначний спад. Ринки, що розвиваються, в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, Латинській Америці, на Близькому Сході та в Африці повинні побачити більш значне падіння, що виражається двозначним числом.



«Ми спостерігаємо унікальну динаміку продажів смартфонів по всьому світу, - підкреслив Райан Рейт (Ryan Reith), віце-президент групи IDC по відстеженню світових ринків мобільних і споживчих пристроїв. - Розвинені ринки, які часто продають більше пристроїв преміум-класу, розвиваються краще, ніж ринки, що розвиваються, де мають попит смартфони більш дешеві. Ми вважаємо, що це значною мірою підтримується розширенням планів розстрочки, пропонованих через операторів, роздрібні канали і навіть безпосередньо від продавців. Рекламна активність навколо пропозицій trade-in також підтримує цей зсув. Однак, якщо ми заглядаємо в наступний рік і далі, то для того, щоб світовий ринок зростав, йому знадобиться сильне відновлення на ринках, що розвиваються, щоб це сталося».



Попри складні умови, позиціювання постачальників не змінилося в порівнянні з минулим кварталом. Samsung утримує перше місце з часткою 21,2%, Apple посідає друге місце з 17,2%, а Xiaomi - третє з 13,4%. vivo і OPPO закінчили квартал з рівними на четвертій позиції з часткою 8,6% у кожного. За винятком Apple, всі провідні вендори зазнали падіння в річному обчисленні. Однак, в той час, як Samsung і Xiaomi зареєстрували однозначне падіння, vivo і OPPO продовжували страждати від високих падінь з двозначними цифрами.

Online Security Forum 2022 - з 15 по 17 листопада