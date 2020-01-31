Квартальная выручка Amazon достигла 87,4 млрд долл., две трети прибыли принесла AWS

31 января 2020 г., 14:05

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Компания Amazon представила финансовые результаты за четвертый квартал.

Чистая прибыль компании в целом составила 3,3 млрд долл., или 6,47 долл. на акцию, при росте выручки на 21% до 87,4 млрд долл. США. Это заметно превышает ожидания аналитиков о прибыли в 4,04 долл. на акцию при доходе в 86 млрд долл.



Продажи Amazon Web Services выросли на 34%, до 9,95 млрд долл., по сравнению с показателем в 35% в третьем квартале. Аналитики в среднем прогнозировали лишь около 30%.



На долю AWS приходится уже более 12% от общего дохода, по сравнению с 10% годом ранее. При этом операционная прибыль облачного подразделения достигла 2,6 млрд долл., что на 19% больше, чем год назад и составляет уже две трети от всей операционной прибыли компании.



Как отмечают наблюдатели, продажи AWS за квартал выросли более чем на 2,5 млрд долл., что превышает общий годовой объем доходов большинства облачных компаний.



Действительно, в годовом исчислении это теперь бизнес стоимостью 40 млрд долл., у Google Cloud для сравнения 8 млрд долл., которые также включают доход от программного обеспечения как услуги от G Suite и других сервисов.



На фоне победных квартальных реляций акции Amazon выросли почти на 13%

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