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Глобальные поставки смартфонов сокращаются третий год подряд

31 января 2020 г., 13:25
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Глобальные поставки смартфонов сокращаются третий год подряд

По предварительным подсчетам IDC, в финальном квартале 2019 г. мировой рынок смартфонов просел на 1,1% «YoY», до 368,8 млн аппаратов. Однако относительно предыдущего квартала аналитики зафиксировали увеличение поставок на 2,9%. Спад связывается со слабым спросом в Китае, где потребители находятся в ожидании более дешевых аппаратов с поддержкой 5G.

В целом за 2019 г. глобальные поставки смартфонов снизились на 2,3%, до 1,37 млрд шт. Несмотря на появление новых рыночных мотиваторов, в частности 5G-смартфонов и foldable-моделей, рынок отчитался снижением третий год кряду.

В рейтинге вендоров обращает на себя внимание перемещение Huawei на вторую строку Тор-5. Здоровым ростом компания во многом обязана патриотическим настроениям китайских потребителей, отдававших предпочтение ее моделям на фоне препон к развитию на отдельных емких международных рынках. По итогам праздничного квартала Apple оказалась лучшим мировым вендором (отгружено 73,8 млн iPhone, +7,9% «YoY») за счет хороших продаж iPhone 11 на зрелых рынках и сохраняющейся общемировой популярности iPhone XR. Тем не менее, слабые результаты первого полугодия потянули вендора в минус по итогам года.


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