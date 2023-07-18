Курйозний прецедент

18 июля 2023 г., 17:35

Норвезьке «Управління із захисту даних» (Datatilsynet) заборонило компанії Meta (Facebook) показувати персоналізовану рекламу користувачам країни, ґрунтуючись на поведінкових профілях і навіть можливому розміщенні. Заборона набуває чинності з 4 серпня і триватиме три місяці. Показ реклами загалом не забороняється. Але для її таргетингу на користувача дозволено використовувати тільки публічну інформацію, зазначену в його профілі.

Цікаво, що під заборону також потрапляє реклама, заснована на location користувача. Неясно, чи мається на увазі положення, що визначається технічними засобами, на підставі IP, наприклад. Якщо і такий геотаргетинг заборонений, то не дуже зрозуміло, як Meta може технічно дотриматися заборони. Адже для цього треба визначити, що користувач перебуває в Норвегії. А якщо він у Норвегії, то визначати його місце розташування не можна.

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