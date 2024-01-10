Кухня серверних розмов

10 января 2024 г., 16:36

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Ніколи не знаєш точно, чому до тебе звернулись по сервери (або серверні компоненти). “Шляхи Господні несповідимі”.

Кожен розставляє гачки так, як уміє: деякі компанії покладаються на таргетовану рекламу, інші заповнюють паркани оголошеннями - приймають замовлення на будь-яке залізо.

(Тих, хто пасеться на тендерних майданчиках, до уваги не беремо - освоєння бюджетів, навіть у формі закупівель серверів - не серверний бізнес, а годування паразитів.)

І ось так трапилось, до вас звернулись по щось. Є два сценарія: тупий і творчий.

Тупий - коли вам показують назву того, що хочуть придбати, а ви кабанчиком кидаєтеся по ринку, шукаючи першоджерело. Це може бути прописана кимось конфігурація серверу А-бренд, або якась гайка від серверу, або якась мрія, червона квіточка, яку треба привезти з якихось далей.

Творчий - коли ви пригальмовуєте замовника запитаннями: для чого, яка кінцева мета, під які додатки та навантаження? І начебто вашої поради не питали. Але від розпитувань всім користь. Навіть, потрійна.

А саме:

- Страховка замовника з метою уникнення помилок

- Можливість вийти на більш доцільне рішення, з вигодою для обох, замовника і постачальника

- Детектор токсичних контактів. Кому потрібні безумці в клієнтах?

Хто б що не казав про активний маркетинг, розширення бази контактів будь-якою ціною, єдине, що тримає компанії на довгій дистанції – це репутація.

В серверному бізнесі йдеться про вміння та бажання розбиратися в серверних додатках та робити серверну інфраструктуру замовників більш ефективною.

Коли ти постачальник на замовлення, ти схожий на офіціанта. Коли несешь задоволення – на головного кухаря.

Кухарям платять більше.

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